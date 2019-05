Hockey pista | Finali scudetto A1 | Forte dei Marmi-Viareggio | tutto in cinquanta minuti

oasport

(Di venerdì 31 maggio 2019) Calcoli, pronostici e ipotesi non se ne possono fare più: sarà solo laa parlare e a emettere il verdetto su chi domani sera si potrà fregiare del titolo di campione d’Italia. Da una parte ildeidall’altra il, nel derby più derby che c’è. E’ gara -5 delle2018/2019. Si giocherà in casa di Motaran e compagni, ma non è detto per forza che questo sia un vantaggio. Le contendenti infatti hanno rispettato a modo loro il “fattore campo” vincendo entrambe una partita in trasferta e perdendone una fra le mura amiche. Ildopo essersi trovato spalle al muro e sotto 2-0 nella serie ha trovato la forza di reagire infilando due vittorie consecutive che le hanno riconsegnato vitalità e ambizioni per coltivare il clamoroso colpaccio, mentre ildeve fare i conti con la voglia di tornare a primeggiare e lo ...

FISR_news : ?? #hockeypista ?? ?? Ultimi 50 minuti per assegnare lo Scudetto di hockey su pista! @HockeyForte - #GCGViareggio sa… - TRAVERSA : Il più importante appuntamento di Hockey su pista d'Italia è in Puglia…. - bobmastrangelo : Hockey su pista, in campo a Giovinazzo e Molfetta per gli scudetti giovanili. Ieri la sfilata inaugurale -