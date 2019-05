GF 16 | Gennaro | Taylor Mega gli dà un consiglio su Francesca

Gf 16 - resoconto puntata di ieri : Taylor entra nella casa - Gennaro finalista : Una nuova e scoppiettante puntata del Grande Fratello è andata in onda ieri 27 maggio in prima serata su Canale 5, nella quale abbiamo visto Barbara D'Urso perdere la pazienza con l'ex fidanzato di Francesca De Andrè, entrato in casa per un chiarimento con la concorrente. Esasperata dai modi del giovane, la conduttrice lo ha letteralmente cacciato dalla casa di Cinecittà, tra l'ovazione del pubblico in studio. In diretta tv inoltre abbiamo ...