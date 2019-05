Game Pass Ultimate potrebbe includere anche l' Xbox Game Pass su PC

XBOX Game Pass : Microsoft conferma l’arrivo del servizio anche su PC : Phil Spencer, vice presidente esecutivo del reparto gaming di Microsoft, ha annunciato l’arrivo del del servizio XBOX GAME PASS su PC. Il servizio di gaming è sbarcato sulle console nel 2017 che permette di accedere ad oltre 200 titoli previo abbonamento. Tali giochi dovranno essere scaricati sula console per poter essere giocati, non ha nulla a che fare con il cloud gaming, almeno per ora. Offre inoltre la possibilità di giocare ai ...

Dead by Daylight - Metal Gear Survive e molto altro in arrivo su Xbox Game Pass di maggio-giugno : Microsoft ha annunciato oggi i nuovi titoli che saranno disponibili da giugno nel suo Xbox Game Pass, popolare servizio in abbonamento che consente ai giocatori di mettere le mani su un vasto catalogo di titoli (anche pubblicati da poco) in costante aggiornamento.Come riporta VG247, di seguito trovate la roadmap completa relativa alle novità:Prima di lasciarvi vi informiamo che dal 31 maggio non saranno più disponibili i seguenti giochi:Leggi ...

Fan di Game of Thrones e Galaxy Fold? Se avete 7350 euro da spendere potete fondere queste due passioni : Samsung Galaxy Fold Game of Thrones Edition è preordinabile a circa 7350 euro presso il sito web di Caviar: i draghi dorati e la pelle varranno il rischio di acquistare un dispositivo che, nonostante il prezzo, sarà probabilmente difettoso? L'articolo Fan di Game of Thrones e Galaxy Fold? Se avete 7350 euro da spendere potete fondere queste due passioni proviene da TuttoAndroid.

Game of Thrones Daenerys impazzita - era tutto già scritto : i dettagli e le visioni delle passate stagioni : Game of Thrones, la follia di Daenerys: gli autori spiegano il gesto della Madre dei Draghi Daenerys Targaryen è letteralmente impazzita a Game of Thrones. Nel quinto episodio dell’ottava stagione de Il Trono di Spade, la Madre dei Draghi ha deciso di distruggere Approdo del Re nonostante la resa della città e di Cersei Lannister. […] L'articolo Game of Thrones Daenerys impazzita, era tutto già scritto: i dettagli e le visioni delle ...

Maltempo Roma : riaperto sottopasso in via Appia nuova dopo l’allaGamento : Il sottopasso di via Appia è stato appena riaperto. Era stato chiuso dopo interventi del VII gruppo Tuscolano alle ore 10 di questa mattina a causa di un allagamento dovuto al Maltempo. L'articolo Maltempo Roma: riaperto sottopasso in via Appia nuova dopo l’allagamento sembra essere il primo su Meteo Web.

9 - 5 milioni di utenti ogni mese per Xbox Game Pass? : L'Xbox Game Pass è il servizio targato Microsoft che al costo di 9,99 euro mensili ci permette di accedere ad una vasta libreria di giochi da poter fruire su Xbox One e PC.Ebbene, come riporta VideoGameschronicle, stando alle fonti del portale gli incassi che derivano dal Game Pass sarebbero il 30% di quanto fattura la divisione Xbox. In poche parole il servizio, stando a questi dati non ufficiali, ricoprirebbe un ruolo di primo rilievo ...

Con i Motor1Days arriva la festa per gli appassionati di eSport e racing Games : Se siete appassionati di eSport o di racing games, non potete farvi sfuggire il Motor1Days, evento dedicato proprio ad appassionati di auto e moto, e che si terrà il 18 e 19 maggio all'Autodromo di Modena.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per ogni dettaglio: Leggi altro...

Control : per il director Mikael Kasurinen i giocatori vogliono titoli con un Gameplay più complesso rispetto al passato : Il prossimo titolo di Remedy, Control, sta per arrivare sul mercato e in questi giorni abbiamo avuto l'occasione di saperne un po' di più. Recentemente infatti, lo studio di sviluppo ha pubblicato un nuovo video dedicato agli ambienti ed al gameplay dinamico.Ed è proprio il gameplay ad essere chiamato in causa dal director di Control, Mikael Kasurinen. Di recente Kasurinen ha spiegato come il gusto dei giocatori abbia influenzato e trasformato ...

Film più visti di sempre : «Avengers : EndGame» a un passo da «Avatar» spodesta «Titanic» - secondo : Continua, inarrestabile, la marcia di conquista dei record di Avengers: Endgame. A due settimane dall’uscita nelle sale di tutto il mondo, l’ultimo Film Marvel ha già totalizzato la cifra di 2.19 miliardi di dollari di incassi. Con questa cifra, Avengers: Endgame ha spodestato dal secondo posto Titanic (1997) nella classifica dei Film più visti di sempre. Con il passare del tempo, Endgame sembra davvero destinato a ...

