E ora cosa succede ai negozi di cannabis light?

Il cibo lavorato aumenta il rischio di problemi di salute : ecco cosa fa male al cuore : Gli scienziati sostengono che i cibi lavorati contengono quantità eccessive di sale, grassi e conservanti che incrementano il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, malattie coronariche e malattie cerebrovascolari. Vediamo insieme come sono giunti a questa conclusione e quali sono gli alimenti 'pericolosi'.Continua a leggere

Conte nuovo allenatore dell’Inter : cosa ne sarà di Icardi? Il tecnico nerazzurro svela : “non ho ancora parlato con lui” : Antonio Conte ed il futuro di Mauro Icardi: le parole del nuovo tecnico nerazzurro sull’attaccante argentino E’ Antonio Conte il nuovo allenatore dell’Inter: dopo una stagione di alti e bassi, critiche e polemiche, la società nerazzurra ha deciso di interrompere la collaborazione con Luciano Spalletti e iniziare una nuova… era con l’ex ct azzurro. Conte – AFP/LaPresse Con l’annuncio del nuovo ...

Cannabis light : stop della Cassazione alla vendita derivati. Cosa succede ora : stop dalla Cassazione alla vendita e commercializzazione dei prodotti derivati dalla Cannabbis light. È questo il responso che i giudici supremi hanno dato su questa discussa tematica, affermando come la legge non consenta la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti “derivati dalla coltivazione della Cannabis”, come l’olio, le foglie, le infiorescenze e la resina. Così hanno deciso le sezioni unite penali della ...

Ma il Pd deve ancora capire cosa rappresenta : “Ieri in Europa domani in Italia”. Recupero, parafrasandolo, il famoso messaggio lanciato dai fratelli Rosselli per combattere i golpisti franchisti e poi sconfiggere il fascismo, e lo applico al Partito Democratico.Dal punto di vista puramente numerico, i voti ottenuti dal PD nelle cinque circoscrizioni “europee” assommano all’incirca a quelli della dolorosa sconfitta del marzo 2018.Tuttavia, due elementi ...

“Basta - ora Pamela…”. Nozze finte Prati - parla l’avvocato. Cosa sta succedendo : La confessione di Pamela Prati a Verissimo non ha chiuso affatto il caso Mark Caltagirone. A Silvia Toffanin la soubrette aveva dichiarato di essere stata plagiata dalle sue ex agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, sottolinenando di non aver mai conosciuto Mark Caltagirone. Parole che non hanno convinto. Oggi a “Storie Italiane” su Rai 1 parla per la prima volta l’avvocato della Prati, Irene della ...

E ora cosa succederà al governo? : E adesso? Quali i riflessi sul governo dopo il ribaltamento dei rapporti di forza tra Lega e 5Stelle, visto il successo elettorale di Matteo Salvini che ha quasi doppiato Luigi Di Maio? Crisi di governo oppure no? Buon viso a cattiva sorte oppure nessuna crisi e politica dei calci negli stinchi? È chiaro che il Carroccio si appresta ad una competizione a 360 gradi con il Movimento, ma “in termini di programmi non certo di poltrone” si dice ...

Cosa farà la Lega ora che ha vinto? : Lega primo "partito al Nord e al Sud" e Matteo Salvini si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Senza fare il 'piangina' - come si dice nella 'sua' Milano - e forte del risultato delle Europee, il segretario leghista abbandona la modalità 'zen' delle ultime settimane. E, in conferenza stampa in via Bellerio, denuncia gli "attacchi quotidiani e vergognosi" subiti negli "ultimi mesi di battaglia ad armi impari, contro tutto e contro tutti". ...

Elezioni europee 2019 : come si vota - orari seggi e cosa sapere : Elezioni europee 2019: come si vota, orari seggi e cosa sapere Domenica 26 maggio è il giorno delle Elezioni europee; seggi aperti dalle 7 alle 23: gli italiani sono chiamati alle urne per eleggere 73 membri dell’Europarlamento. Faq Elezioni europee 2019 in pdf: le risposte del Ministero dell’Interno Elezioni europee: le circoscrizioni Il territorio nazionale sarà diviso in 5 circoscrizioni; ognuna di esse eleggerà un numero ...

Cari signori di CasaPound - avete il coraggio di dire cosa siete? : Sei fascista, dimmi soltanto ‘sì’ o ‘no’? “Sono un patriota”, risponde così il dirigente di CasaPound. Va bene, anch’io sono un patriota. Ma tu sei fascista sì o no? “Sono un patriota”, ripete. E’ sempre la stessa scena. Declinata in una teoria infinita di supercazzole che ricordano Franco e Ciccio quando li interrogava la professoressa. Eppure la domanda è semplice, bastano un ...

Milan - Tassotti : “Gattuso ha fatto il suo dovere. Per la Champions qualcosa può ancora accadere. Si deve ripartire da…” : Mauro Tassotti, ex difensore del Milan (ora vice di Shevchenko sulla panchina dell’Ucraina) ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“. Nel dettaglio Tassotti ha parlato delle possibilità del Milan di qualificarsi in Champions: “c’è speranza. Non so, ho una sensazione, se domenica vincessero sia l’Inter che l’Atalanta sarebbe un epilogo quasi banale. qualcosa può ancora accadere, sebbene il Milan ...

Cosa succede ora nel Regno Unito : Theresa May ha annunciato le sue dimissioni e ora ci saranno le primarie del Partito Conservatore, da cui uscirà il nome del nuovo primo ministro: ci sono già due favoriti

Ma cosa fa il Parlamento Ue? Alcune decisioni che hanno migliorato la vita dei cittadini : Domenica gli italiani sono chiamati alle urne per scegliere, insieme agli altri concittadini europei, i 705 membri del Parlamento in Europa. I nuovi eurodeputati decideranno la direzione dell’Ue per i prossimi cinque anni, cioè fino al 2024, per ciò che riguarda il commercio internazionale, la sicurezza, la protezione dei consumatori, la lotta al cambiamento climatico e la crescita economica. L’Italia in particolare eleggerà 76 ...

Formula 1 - Binotto e la distanza Ferrari-Mercedes : “ecco da cosa dipende sino ad ora” : Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha parlato del gap con la Mercedes dettato principalmente dalla questione gomma Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha parlato questa sera alla vigilia di un weekend che si prevede essere difficile per la rossa. Il paragone con la Mercedes ancora non regge, come rivelato anche da Binotto a Skysport. Parte dei motivi sono da addebitare alle questioni legate alle gomme: “il grip ...

Rocío Muñoz Morales, incontro segreto per la compagna di Raoul Bova Rocío Muñoz Morales, attrice nonché compagna di Raoul Bova, è stata pizzicata mentre era in incognito e si apprestava ad incontrare un collega e amico di cui però non sappiamo il nome. A riportare il gossip è stato il settimanale Oggi che, per l'appunto,