Sicilia | ex province | Musumeci ' parlamento sovrano anche quando sbaglia'

Sicilia : ex province - 150 amministratori protestano davanti a Palazzo d'Orleans : Palermo, 15 mag. (AdnKronos) - Oltre 150 amministratori locali in rappresentanza di altrettanti Comuni si sono dati appuntamento stamattina davanti Palazzo d'Orleans, sede della Presidenza della Regione Siciliana, per richiamare l'attenzione dell'Assemblea Regionale e del Governo Regionale sulla sit

Province : Navarra (Pd) - 'intesa tra Governo e Sicilia è una presa in giro' : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - “L’intesa raggiunta tra il Governo nazionale e quello regionale sul rimborso del prelievo forzoso effettuato sui bilanci delle ex Province Siciliane è una vera e propria presa in giro". Lo afferma il Deputato nazionale del Partito Democratico, Pietro Navarra. "Da mesi -

Sicilia : Grasso - 'su ex province basta speculazioni' : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Sulla riforma delle province si registrano interventi, da parte della politica e persino dell'Asael, scomposti e del tutto avulsi dalla realtà. Qualcuno evidentemente si è già dimenticato che il governo Musumeci ha resistito di fronte ad un ricorso dello Stato sull'ult

Sicilia : Asael - 'Politica decida futuro ex province - rinviare elezioni' : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Riguardo al futuro delle ex province la politica decida urgentemente cosa fare e, in attesa dei risultati del tavolo tecnico con il governo nazionale e dell'individuazione di un sistema stabile di finanza locale che perimetri con esattezza ruoli e funzioni, si rinviino

Sicilia : all'Ars un odg per salvare ex province (2) : (AdnKronos) - Innanzi tutto la possibilità di approvare i bilanci 2018 (e per la città metropolitana di Catania anche 2017) in deroga alle norme di contabilità pubblica anche in deficit; l’utilizzo degli avanzi vincolati e liberi per il mantenimento dell’equilibrio finanziario; la possibilità di avv

Sicilia : all'Ars un odg per salvare ex province : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - Non si ferma in Sicilia la mobilitazione di sindaci e deputati regionali per salvare le ex province. Dopo la marcia di protesta del 1 maggio di 73 primi cittadini dei Comuni della provincia di Messina, con in testa il sindaco della città metropolitana Cateno De Luca, e

Rappresentanti della Ugl Sicilia oggi a Catania per discutere di formazione professionale ed ex province : "Massimo sostegno al governo ... : Su questa scia continueremo a vigilare a sostegno dei lavoratori del comparto, strategico nell'ambito della crescita dei giovani Siciliani e importante per il mondo del lavoro e dell'economia dell'...

Rappresentanti della Ugl Sicilia oggi a Catania per discutere di formazione professionale ed ex province : ´Massimo sostegno al governo ... : "La situazione è molto grave, visto che molti enti sono praticamente al dissesto, ma dall'assessore regionale dell'economia Gaetano Armao abbiamo ricevuto quelle rassicurazioni che chiedevamo, ...

Sicilia : Gelarda (Lega) - 'a fianco di Musumeci per recupero risorse ex province' : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - "A fianco del presidente della Regione Nello Musumeci nel suo appello al governo nazionale per salvare le ex province in crisi. Mi sono attivato per le vie interne del partito affinché vengano recuperate in finanziaria le risorse che, complice il governo di sinistra, so

Sicilia : ex province - marcia sindaci si sposta a Palermo : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - Si sposta a Palermo la marcia di protesta dei sindaci Siciliani contro i tagli alle ex province. Dopo la manifestazione di ieri, organizzata dal primo cittadino di Messina Cateno De Luca e alla quale hanno preso parte 73 Comuni del messinese, i sindaci dell'isola si son

Sicilia : Cisl Messina in piazza per difendere ex province : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - La Cisl Messina, con le federazioni del pubblico impiego e la Filca, parteciperà alla manifestazione del 1 maggio annunciata dal sindaco metropolitano Cateno De Luca "per tutelare e difendere il nostro territorio e sensibilizzare i governi nazionali e regionali sul fut

Ex Province Siciliane - De Luca : ´Da Roma nessuna apertura - non convocherò comizi elettorali e confermo sciopero dei Sindaci´ : Messina, 20/04/2019: "Ieri ho formalizzato il mio netto rifiuto alla celebrazione delle elezioni dei componenti del consiglio della città metropolitana di Messina già programmate per il prossimo 30 ...

Sicilia : De Luca - 'da Roma silenzio su ex province - no elezioni 30 giugno' : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - "Ieri ho formalizzato il mio netto rifiuto alla celebrazione delle elezioni dei componenti del consiglio della città metropolitana di Messina, già programmate per il prossimo 30 giugno. Se saremo costretti a dichiarare il dissesto finanziario non comprendo perché dobbi