Resta in festa | al via l’11 luglio a Palazzolo

Sudan - colpo di Stato : Bashir arRestato - festa in strada : AGGIORNAMENTO ore 14.35. L’ormai ex presidente Sudanese Omar Al Bashir, deposto con un colpo di Stato dopo 30 anni al potere, si troverebbe agli arresti domiciliari, stessa sorte toccata a diversi leader dei Fratelli Musulmani secondo Le Figaro che cita la tv Al Hadath. La notizia degli arresti domiciliari per Bashir arriverebbe direttamente da "Al Sadeeq Sadiq al Mahdi, figlio del capo dell'opposizione Sadiq ...