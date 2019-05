Messina | morì dopo avere assunto metadone | arrestato pusher

Zio di Messina Denaro : "Così vidi morire bandito Giuliano" : Castelvetrano (Trapani), 24 apr. (AdnKronos) - (dall'inviato Elvira Terranova)- E' la mattina del 5 luglio 1950. A Castelvetrano, in provincia di Trapani, in un cortile ubicato nella via Mannone, c'è un corpo senza vita, riverso bocconi e circondato da carabinieri, magistrati, giornalisti, abitanti