Il misterioso titolo di Larian potrebbe essere Baldur' s Gate 3 e non Divinity | Original

(Di giovedì 30 maggio 2019) Qualche ora fa vi abbiamo parlato dellogo apparso sul sito dei ragazzi diStudios, che per alcuni rimanderebbe all'annuncio di un terzo capitolo diSin. Per chi non lo sapesse, si tratta di una serie RPG di stampo classico, con migliaia di linee di dialogo ed un punitivo combattimento a turni.Come riporta PC Games,Sin 3nonil nuovoin cantiere (o in procinto disvelato) di, l'utente Twitter Kunken ha infatti notato che se si salva l'immagine presente sul sito e la si apre con un editor di testo, troveremo riferimenti a's3. Se a questo aggiungiamo che l'anno scorso si vociferava di un coinvolgimento dello studio su's3 (subito smentito dagli sviluppatori) , allora il tuttoavere un senso.Naturalmente vi invitiamo a prendere con le dovute cautele le ...

