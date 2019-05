Energia | al via il Cluster nazionale per smart grid e solare a concentrazione

meteoweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) Prende il via a livello operativo ilTecnologico” che riunisce 72 realtà del mondo delle imprese, dell’università, della ricerca e degli enti territoriali, con l’obiettivo di generare opportunità di sviluppo tecnologico per il sistema energetico. Il Consiglio Direttivo è composto da Eni, Enel con e-distribuzione, General Electric-Nuovo Pignone, Terna, CNR, RSE, EnSiEL, Lombardy Energy Cleanteched ENEA – che lo presiede con l’ing. Gian Piero Celata, direttore del dipartimento Tecnologie energetiche – mentre coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico è l’ing. Giorgio Graditi, responsabile della divisioneTermico, Termodinamico eNetwork dell’ENEA. Gli organi statutari sono stati approvati dall’Assemblea riunita oggi a Roma presso la sede ENEA; inoltre, ilha ottenuto il riconoscimento del Ministero ...

