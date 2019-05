Damiano Cima è una resistenza vincente alla volontà del gruppo

Damiano Cima ha vinto la 18ª tappa del Giro d’Italia : Il ciclista bresciano Damiano Cima ha vinto in volata la diciottesima tappa del Giro d’Italia, 222 chilometri da Valdaora a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia. Era l’ultima tappa buona per i velocisti, quasi tutta in discesa dalle

Giro - sprint a sorpresa di Damiano Cima : 17.14 Damiano Cima vince in volata l'ultima tappa per velocisti di questo Giro (la Valdaora-Santa Maria di Sala, 222km). Uno sprint in realtà atipico, perché il venticinquenne bresciano ha trionfato dopo una fuga di quasi 170km in cui è stato bravo ad anticipare negli ultimissimi metri il ricongiungimento del gruppo. Battuto Ackermann,terzo Consonni. Nulla cambia in classifica, Carapaz sempre in rosa davanti a Nibali. Cima era andato in fuga ...