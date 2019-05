Chi sono i pedofili?

vanityfair

(Di giovedì 30 maggio 2019) Abbiamo raccontato la storia di Alice Wells, un medico inglese che scopre di aver sposato un pedofilo, che, non solo nascondeva un terabyte di materiale pedopornografico, ma abusava di loro figlia di 4 anni, Grace. Una storia di famiglia molto drammatica, però non così rara. Abbiamo parlato dia e di abusi sui minori con Raffaella Visini, psicoterapeuta e sessuologa, che conduce gruppi trattamentali in carcere cone stupratori. Chi è il pedofilo? «È impossibile fare un profilo perché laa non ha a che fare per esempio con la classe sociale, o la provenienza, o l’età del soggetto. È importante fare questa didistinzione: essere pedofilo non vuol dire per forza aver molestato, esistonoche non hanno mai agito. Come non è detto che chi si macchia di un reato come l’abuso su un minore sia un pedofilo». E come si definisce? «Anche in questo caso ...

