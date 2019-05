huffingtonpost

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Non c’è verso, anche allaserve un leader. Come del resto dimostrano anche i risultati in termini di voti e preferenze alla lista de La, incolore e scarsamente attrattiva, al di là di qualche buona candidatura.E non parlo del PD, ma dellache c’è e che non c’è, ormai completamente asfaltata dopo l’ultimo tentativo di Liberi e Uguali, che qualcuno ha definitivamente affossato per logiche di cui non vale neanche più la pena parlare.Il dato di fatto è che, morta quell’esperienza, nonostante il generoso tentativo di Grasso e degli autoconvocati, l’accordo elettorale dell’ultimo minuto tra SI e Rifondazione da una parte, e di Articolo 1 dall’altra, ha definitivamente fatto naufragare ogni speranza.E il Pd è l’unico che ne ha tratto un misero vantaggio che ...

sadape54 : RT @HuffPostItalia: Un 'Papa” straniero per la sinistra - HuffPostItalia : Un 'Papa” straniero per la sinistra - Barba___papa : RT @marco_gervasoni: Godono come ricci nella certezza che l’esercito straniero invasore li rimetta in sella. Non sanno che le loro teste st… -