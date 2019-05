Redmi 7A ufficiale | prezzo | caratteristiche e scheda tecnica dell’entry level

Due nuove foto ritraggono Redmi K20 Pro e la sua confezione - domani l’annuncio ufficiale : Redmi K20 e Redmi K20 Pro saranno presentati domani e intanto, la versione Pro, si mostra in due nuove foto insieme alla sua confezione. L'articolo Due nuove foto ritraggono Redmi K20 Pro e la sua confezione, domani l’annuncio ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Vivo Z5x è ufficiale - un nuovo sfidante per Redmi Note 7 e Realme 3 Pro : Il Vivo Z5x è ufficiale, tra i suoi punti di forza troviamo un batteria da 5.000 mAh e una memoria che arriva fino a 8 GB di RAM e 128 GB per lo storage.

Redmi K20 avrà una batteria da 4.000 mAh - lo rivela un nuovo teaser ufficiale : Redmi ha appena pubblicato su Weibo una nuova immagine teaser confermando ufficialmente che il suo flagship K20 avrà una batteria da 4.000 mAh.

Redmi Note 7S è ufficiale con Snapdragon 660 - fotocamera da 48 megapixel e un super prezzo : Il Redmi Note 7S è stato annunciato in via ufficiale in India con una buona scheda tecnica da meglio di gamma e un ottimo prezzo.

Redmi Note 7 Pro - HTC Desire 12+ e Samsung Galaxy Tab S4 ricevono la TWRP ufficiale : La custom recovery TRWP è disponibile per tre dispositivi Android, Samsung Galaxy Tab S4, HTC Desire 12+ e Redmi Note 7 Pro. Ecco come fare per averla.

Redmi Y3 è ufficiale - con fotocamera selfie da 32 megapixel e Snapdragon 632 : Redmi Y3, il nuovo selfie phone del brand cinese, è stato annunciato ufficialmente in India con una scheda tecnica di buon livello.

Il flagship Redmi con Snapdragon 855 potrà contare sulla tecnologia NFC - è ufficiale : Lu Weibing, General Manager di Redmi, continua a mantenere elevato l'interesse per il primo flagship del brand cinese, svelando ulteriori dettagli.