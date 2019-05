Perché camminiamo su due gambe? La nostra evoluzione forzata dall’esplosione di supernove

scienze.fanpage

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Gli scienziati sostengono che i nostri antenati abbiano iniziato a camminare definitivamente in posizione eretta in seguito ad una serie di eventi cosmici, l'esplosioni di, che avrebbero scatenato incendi su tutto il Pianeta, modificando il territorio e le nostre necessità: ecco come siamo diventati bipedi.

