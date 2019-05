Paragone spara su Di Maio | poi si dimette Vuole fare il capo?

lineapress

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Gianluigisu Luigi Didalle colonne del Corriere della Sera, che titola la sua intervista così: “Ha fatto male pure da ministro. Decida lui cosa lasciare”. Intervista a– Titolo del Corriere della Sera Eppure questo titololo contesta. Intervistato questa mattina da Serena Bortone ad Agora’, su Rai Tre, conferma che Diè ancora il suo leader e aggiunge: “Il titolo riprende una frase che nell’intervista non c’è, e siccome io non voglio passare per traditore, consegnerò le dimissioni da parlamentare, sarà lui a decidere che cosa farne. E se mi dice di restare resto, proprio perché c’è ancora un rapporto di fiducia” Chiarisce poi quale sia la sua reale paura, dopo queste elezioni Europee: “La mia paura non è che abbiamo perso voti, ma se abbiamo bruciato sogni. Il Movimento non essendo ...

