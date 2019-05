Modena, bimbo di 3 anni cade dal balcone mentre gioca col fratellino (Di mercoledì 29 maggio 2019) Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di martedì a Zocca, nella provincia di Modena. Un bambino di tre anni è caduto da un balcone - è grave. Secondo la ricostruzione del quotidiano Il Resto del Carlino, che dà notizia dell’accaduto, il piccolo – si tratta di un bambino di origine marocchina che vive in una palazzina di via Mattioli – stava giocando col fratellino sul balcone quando si è verificata la tragedia. I due bimbi si lanciavano una pallina di plastica che a un certo punto, tra un lancio e l'altro, sarebbe caduta in strada. Ed è allora che il bambino sarebbe caduto nel vuoto nel tentativo di recuperarla. La mamma, che stava guardando i figli che giocavano, si è accorta immediatamente di quanto accaduto ed è scesa in strada.



