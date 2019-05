Maltempo | Giordano Ispra | “Dissesto? Non è tutta colpa dei cambiamenti climatici”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) “Non diamolaaiclimatici. Sicuramente, iclimatici accelerano e amplificano dei fenomeni, delle problematiche già esistenti sul nostro territorio”. Lo afferma all’AdnKronos, l’esperta dell’– Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – Francesca, sentita sulche stanno interessando il nostro Paese, posticipando la primavera. ”Il dissesto idrogeologico – aggiunge– è una combinazione di problemi, in cui il cambiamento climatico, comportando un verificarsi di eventi e di precipitazioni più intensi e più concentrati in un intervallo di tempo molto breve, va a sommarsi ad una situazione di precarietà del territorio stesso, dovuto anche a fenomeni di urbanizzazione e antropizzazione. Per antropizzazione si intende la colonizzazione da parte ...