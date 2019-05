Kit Harington in rehab dopo la fine del Trono di Spade

ilfogliettone

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Kit, Jon Snow nella celeberrima serie Tv ildi, si è ricoverato volontariamente in una clinica di lusso per stress ed eccesso di alcol. Lo scrivono alcuni media americani come Page Six o Buzzfeed. "Ladello show lo ha colpito molto duramente", rivelano alcune fonti a Page Six., 32 anni, è stato oltre un mese alla clinica Privé-Swiss in Connecticut, alla modica cifra di 120mila dollari al mese. Tra le attività: sedute psicologiche, meditazione e terapia cognitiva-comportamentale per combattere lo stress. "Kit ha deciso - spiegano dal suo entourage - di usare questa pausa nei suoi impegni lavorativi come opportunità per risolvere alcuni problemi personali".

SkyTG24 : Trono di spade, Kit Harington in rehab per stress e abuso di alcol - repubblica : Kit Harington ricoverato: il Jon Snow di 'Game of thrones' in rehab per stress e abuso di alcool [news aggiornata a… - Tele_Social : TRONO DI SPADE: Kit Harington in riabilitazione -