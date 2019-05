Il Mattino – Addio Diawara e Rog | il Napoli prepara l’assalto ad un altro gioiello

forzazzurri

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Ile Rog, ill’assalto ad undell’Empoli Dopo l’ esterno destro Giovanni Di Lorenzo che con molte probabilità sarà il primo acquisto per la prossima stagione, ill’ assalto ad undell’ Empoli. Parliamo di Ismaël Bennacer centrocampista francese naturalizzato algerino di origini marocchine. Il giovanissimo talento di proprietà del club toscano e già perno, nonostante l’ età, della nazionale algerina. Ma non solo, la lista degli obiettivi delper il centrocampo, relativamente agli innesti per la stagione 2019-20, non si ferma al giovane e talentuoso Ismaël Bennacer. Si, perché il club partenopeo valuta una serie di profili, anche se quello via Empoli sembra essere l’ affare più alla portata. Ne parla l’ edizione odierna de Il ...

BarbyShtj : Addio a Vittorio Zucconi, il giornalista 'straniero come tutti' - AlbyPiero : @EdoardoBuffoni Ero affezionato alle vostre repliche alle 5 del mattino, su @RadioCapital_fm fino allo scorso anno.… - infoitsport : IL MATTINO - Ancelotti 'taglia' Ounas, ma c'è un altro calciatore che rischia l'addio al Napoli -