Gazzetta | Per Bennacer la richiesta è di 10 milioni | il Napoli proverà a chiudere in

Gazzetta : Il Napoli riparte per Lozano. Il PSV ora chiede 40 milioni : Il Napoli torna su Lozano, la Gazzetta dello Sport conferma che dopo il rallentamento dell’operazione a causa di un infortunio dell’attaccante, Giuntoli è tornato a lavorare per chiudere l’accordo. In lui Ancelotti ha intravisto il giocatore che risponde alle sue esigenze tattiche, per la fase offensiva. Gli esami hanno confermato che l’infortunio, per il quale si era temuto la rottura del legamento, non è grave e così ...

Gazzetta – Di Lorenzo-Napoli - improvvisa accelerata del club azzurro per un timore : il retroscena : Gazzetta – Di Lorenzo-Napoli, improvvisa accelerata del club azzurro per un timore: Di Lorenzo-Napoli apre ufficialmente la stagione acquisti del club partenopeo. L’ esterno destro classe 93 si prepara a trasferirsi da Empoli al capoluogo partenopeo. L’ affare ha subito una forte accelerata nelle ultime ore per un motivo preciso, lo spiega L’ edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ “Nella ...

Gazzetta : “Insigne superficiale e impalpabile. Un gesto a Bologna ha spazientito Ancelotti” : Gazzetta: “Insigne superficiale e impalpabile. Un gesto a Bologna ha spazientito Ancelotti” Gazzetta: “Insigne superficiale e impalpabile. Un gesto a Bologna ha spazientito Ancelotti”. Sembra lontano anni l’ incontro chiarificatore tenutosi a casa Ancelotti, alla presenza del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne, accompagnato dal suo procuratore Mino Raiola. Dopo alcuni giorni di serenità, ...

Gazzetta : “Ancelotti spazientito con Insigne - gesto arrogante contro Luperto” : Se è vero che Ancelotti ha utilizzato le ultime partite per chiarire le idee su chi saranno i calciatori da cui ripartire la prossima stagione Lorenzo Insigne ha sicuramente rimediato una bocciatura. Dopo l’evidente frattura con l’Arsenal e la doverosa quanto ipocrita ricucitura (apparente) contro il Bologna, Insigne torna a spazientire Ancelotti. Non solo una prestazione impalpabile e negativa, ma come sottolinea la Gazzetta dello ...

Gazzetta : perché Sarri conviene alla Juve - poco mercato e nessuna penale : “Maurizio Sarri e Mauricio Pochettino sanno bene che la Juve farà la sua scelta a costo zero: cioè non pagherà buonuscite” è la novità lanciata oggi dalla Gazzetta dello Sport sul tema nuovo allenatore della Juve. Per stabilire il successore di Allegri dunque sarà fondamentale la reazione di Chelsea e Tottenham verso Sarri e Pochettino. Il tecnico toscano sempre primo in classifica per la rosea proprio perché Abramovich ha già ...

Gazzetta : Ancelotti preme per Lozano : Il report del summit di ieri tra l’allenatore del Napoli, la dirigenza e gli uomini del mercato non è completamente noto. Quello che trapela, secondo la Gazzetta dello Sport, è che Ancelotti avrebbe chiesto al presidente uno sforzo per migliorare la squadra e renderla più competitiva per la prossima stagione. In quest’ottica la mossa Lozano sembra fondamentale. Certo entrambe le parti hanno dichiarato che il Napoli non farà acquisti ...

Calciomercato Napoli : La Gazzetta scrive di 20 milioni per De Paul ma l’Udinese rilancia : La necessità del Napoli è quella di potenziare gli esterni offensivi e le trattative sono parecchie. Ci sono Ilicic e Lozano, naturalmente, ma la Gazzetta scrive che Giuntoli si starebbe muovendo anche per Rodrigo De Paul, il 25enne dell’Udinese che è stato appena convocato dal ct argentino Lionel Scaloni per la Coppa America. Fino ad oggi sono 37 le presenze di De Paul e 9 i gol. Ha rinnovato il contratto lo scorso novembre: scadrà nel ...

Retroscena Ancelotti - Gazzetta : “Indiscrezioni su Gasperini al Napoli lo hanno spinto a parlare domenica sera” : Retroscena Ancelotti, La Gazzetta dello Sport rivela un’ indiscrezione clamorosa: Retroscena Ancelotti che, se confermato, avrebbe davvero del clamoroso. Anche se, dobbiamo dirlo, certe cose sono all’ ordine del giorno quando si opera a questi livelli. Si, perché il Napoli non si è lasciato certo bene con i vecchi allenatori. Sia Mazzarri che Benitez, e poi ancora Sarri, nella loro ultima stagione in azzurro, hanno infatti ...

Gazzetta : Il Napoli punta Benjamin Bourigeaud per il centrocampo : Benjamin Bourigeaud, 25 anni, giovane centrocampista del Rennes, sarebbe il nuovo nome per il centrocampo del Napoli. Memorabile il gol messo a segno in EL contro l’Arsenal: punizione respinta dalla barriera e botta di prima intenzione all’incrocio dei pali da circa venticinque metri. Classe sopraffina per lui, è anche un fine tiratore di calci di punizione, che non dispiacerebbe affatto al Napoli, quest’anno con la squadra francese ...

Gravina alla Gazzetta : “Studiamo una controproposta alla SuperChampions” : Il presidente della Figc Grabriele Gravina, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare della Super Champions. Il progetto nato dall’ECA di Agnelli e appoggiato dalla Uefa ha visto tutte le Federazioni europee opporsi compatte. Preoccupa in particolare l’impatto che il torneo avrebbe sui vari campionati nazionali «Mi è stato detto che i piazzamenti nei campionati continueranno a determinare l’ ingresso nelle tre ...

Gazzetta; “Futuro Insigne-Napoli ancora in dubbio : tre indizi lasciano aperti tutti gli scenari…” : Gazzetta dello Sport sul futuro di Lorenzo Insigne L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Lorenzo Insigne al Napoli, evidenziando che anche dopo il chiarimento il futuro in azzurro di Lorenzo sarebbe ancora incerto. A far dubitare sono proprio le ultime dichiarazioni rilasciate da De Laurentiis nelle ultime settimane. Ci sarebbero tre indizi: “Sosteneva Agatha Christie che tre indizi costituiscano ...

La Gazzetta parla di priorità Sarri per il dopo Allegri : La Gazzetta dello Sport fa la conta dei pretendenti alla panchina vacante di Allegri. Tra i nomi fatti spunta, come segnalato da Pedullà, anche quello di Sarri. Lo definisce uno “sfizio”, tra i tanti papabili, eppure l’allenatore toscano ha vinto da rivale allo Stadium e ha dimostrato anche a Londra di saper valorizzare i suoi giocatori. La Juve dal canto suo ha bisogno di novità, non è possibile mettere in discussione gli ...

Calciomercato Napoli - Lazzari il profilo individuato da Ancelotti - Gazzetta : “Fissato il prezzo per l’esterno” : Calciomercato Napoli, Lazzari il profilo individuato da Ancelotti, ne parla ‘La Gazzetta dello Sport’: Calciomercato Napoli, a poche settimane dall’ apertura ufficiale della sessione estiva per la stagione 2019-2020, impazzano i rumors e le indiscrezioni su alcuni nomi. Il club azzurro sembra intenzionato a rinforzare la fascia destra e il profilo individuato è l’ avcersario di domenica scorsa. Parliamo di Manuel ...