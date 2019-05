ilfoglio

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Il caro Gaddino, come lo chiama il mio compagno di banco Andrea’s, è stato coperto di insulti e sfottò (il solito “radical chic”: il vocabolario deida tastiera è ristretto) per aver usato un’espressione precisa, dotata di una sua storia culturale e politica, e oggi come oggi persino bana