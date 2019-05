optimaitalia

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Edper un duetto. La notizia è ormai ufficiale e sta facendo il giro del mondo a partire da una recente intervista rilasciata negli scorsi giorni da Eda Charlamagne Tha God.Parlando dei suoi progetti futuri e del nuovo disco di inediti, Edha annunciato in via ufficiale una collaborazione con, uno degli amici che farà parte del nuovo album di prossima pubblicazione, atteso seguito del pluripremiato Divide.In No. 6di Edci saranno 15 tracce per le quali Edha collaborato con artisti desi quali è sempre stato fan. 15 canzoni e 15 collaborazioni, dunque, è ciò che dobbiamo aspettarci dal nuovo lavoro.Dopo Justin Bieber, Edsvela di aver ottenuto il prezioso supporto di un altro collega che stima molto:. La canzone sarà disponibile dal 12 luglio e la conferma ...

OptiMagazine : Ed Sheeran e Bruno Mars presto insieme in No. 6 Collaborations Project, l’album di duetti di prossima uscita… - TwitGinger : Ed Sheeran ha svelato un nuovo ospite nel suo attesissimo disco di collaborazioni NO.6 Collaborations Project! - brunosvoice : La clip e il messaggio che passa non mi sono piaciuti per niente. Completamente sbagliato. Ma guardiamo il lato po… -