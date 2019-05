Dolomiti | la neve si scioglie e svela lo scenario apocalittico | migliaia di alberi

Dolomiti - si scioglie la neve e lo scenario è sconvolgente : riemersi centinaia di alberi abbattuti dalla tempesta Vaia [VIDEO] : Ritornano a galla gli effetti della devastante tempesta Vaia che alla fine dello scorso ottobre aveva raso al suolo 14 milioni di alberi sulle Dolomiti con venti fino a 200km/h. Le immagini di allora mostravano intere montagne segnate dalla furia dei venti che hanno spezzato oppure piegato gli alberi, creando paesaggi desolati. Vaia era stata definita la “tempesta perfetta”: i suoi effetti sono stati devastanti, sembrava “l’esito di un ...

Maltempo - la neve continua a imbiancare le Dolomiti bellunesi. FOTO : Maltempo, la neve continua a imbiancare le Dolomiti bellunesi. FOTO Le temperature non si alzano e le vette del Veneto restano coperte da un mantello bianco. I fiocchi si sono accumulati toccando i 34 centimetri ad Alleghe, i 20 sul Falzarego, i 23 a Misurina e i 16 a Cortina Parole chiave: ...

Maltempo Veneto : torna la neve in Veneto - imbiancate le Dolomiti : Pioggia in pianura e neve in montagna: nelle ultime ore si sono nuovamente imbiancate le Dolomiti del Veneto. In poche ore si è accumulato al suolo uno strato di neve fresca che ha raggiunto 34 cm ad Alleghe, 20 sul Falzarego, 23 a Misurina e 16 a Cortina. imbiancate anche le prealpi di Vicentino e Veronese. L'articolo Maltempo Veneto: torna la neve in Veneto, imbiancate le Dolomiti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - auto nel Mincio : un disperso. Neve sulle Dolomiti. LIVE | : Disagi e danni al Nord ma non solo. Bufera di vento e pioggia sul Lago di Garda, voli dirottati da Malpensa ad Orio, chiuso il duomo di Vigevano dopo la caduta di calcinacci. Centinaia di interventi ...

Maltempo - sulle Dolomiti fino a 30 centimetri di neve fresca. FOTO : Maltempo, sulle Dolomiti fino a 30 centimetri di neve fresca. FOTO L’Italia riassaggia l’inverno nella prima domenica di maggio. Clima quasi natalizio in diverse zone di montagna, che si sono risvegliate imbiancate. Pioggia e vento, invece, in pianura. GLI AGGIORNAMENTI Parole chiave: ...

Maltempo : neve al Brennero - 30 cm sulle Dolomiti : In alcune zone dell'Alto Adige la neve è caduta nella notte fino ai 500 metri di quota. sulle Dolomiti si registrano tra i 20 e 30 centimetri di neve fresca. In Alta Pusteria questo inverno è ...

Neve sulle Dolomiti - allerta valanghe : 19.18 Nevicata di primavera sulle Dolomiti che ha beffato gli appassionati visto che le piste sono chiuse. Nel fine settimana sono caduti 80 cm ai Prati di Croda Rossa, 40 a Sesto e 35 a San Candido. Cime imbiancate anche in Veneto con 60 cm a Cortina d'Ampezzo. Riaperti i Passi del Sella e Valparola, mentre restano chiusi il Passo Gardena, lo Stelvio, Passo Rombo e Passo Penne. Il Soccorso alpino ha lanciato l'allarme valanghe su tutto ...

Meteo - revival d'inverno sulle Dolomiti : neve fino a 80 cm. Ed è allerta valanghe. FOTO : Meteo, revival d'inverno sulle Dolomiti: neve fino a 80 cm. Ed è allerta valanghe. FOTO Dopo il maltempo che ha colpito le zone dell’Arco Alpino e le Dolomiti, il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha dichiarato nella zona “un alto rischio, con possibili distacchi spontanei lungo i pendii ripidi in tutte le ...

Dalle Dolomiti ad Abruzzo e Molise - lo straordinario spettacolo della neve di fine Aprile sull’Italia [GALLERY] : Uno spettacolo straordinario. Le immagini che arrivano Dalle Alpi e dall’Appennino nelle ultime ore sono davvero i ritratti fiabeschi di scenari unici e suggestivi: le montagne d’Italia ricoperte dalla neve come in pieno inverno, Lunedì 29 Aprile. Sulle Dolomiti è tornato un timido sole dopo gli accumuli eccezionali di ieri, con un metro di neve fresca sui rilievi. La neve è arrivata oggi sull’Appennino, fino ai 1.100 metri di ...

Maltempo e neve in Trentino-Alto Adige : colpo di coda dell’inverno - Dolomiti imbiancate : L‘inverno sembra non volere lasciare le Dolomiti: dopo il Maltempo del fine settimana, i rilievi si presentano imbiancati. Ai Prati di Croda Rossa si rilevano 80 cm di neve, 70 cm alla malga Rossalm a 2164 metri di quota. I fiocchi sono scesi anche fino a valle, con 40 cm a Sesto e 35 a San Candido. Sono stati riaperti i passi Dolomitici del Sella e Valparola, mentre rimagono chiusi il Passo Gardena, Passo dello Stelvio, Passo Rombo, Passo ...

Meteo - maltempo in Veneto : fino a 80 cm di neve fresca sulle Dolomiti : Intense nevicate nelle scorse ore sulle Dolomiti del Veneto: in 24 ore sono caduti fino a 80 cm di neve fresca, secondo l’Agenzia Arpav di Arabba (Belluno). Gli accumuli più rilevanti riguardano l’Alpago (76 cm), il Passo Mauria (75 cm ), Cortina (60 cm), il nevegal (60 cm). In totale il manto bianco ha raggiunto un’altezza di 176 cm a Cortina, 164 cm ad Arabba e 154 cm ad Alleghe e Misurina. L'articolo Meteo, maltempo in ...

Meteo - ottanta centimetri di neve sulle Dolomiti. Temporali a Roma : Nevicate di aprile. Maltempo, ma anche inaspettate giornate di divertimento per chi non ha rinunciato alla montagna in primavera. Una perturbazione atlantica ha colpito soprattutto il Nord Est e le ...

Maltempo Veneto : chiusi passi Dolomitici per troppa neve : Considerate le abbondanti nevicate di queste ore, Veneto Strade ha deciso la chiusura dei passi dolomitici in gestione. Al momento sono in corso precipitazioni su tutta la provincia di Belluno, e al di sopra dei 1.000 metri la neve ha raggiunto i 40 cm. A causa del forte vento, che crea cumuli di neve sulle strade, è stata chiusa al transito la SP 24 “del Passo Valparola” dalla localita’ Passo Falzarego fino al confine con la ...