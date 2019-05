Code Vein | Registrazioni aperte da oggi per il Closed Network Test

Annunciato il Closed Network Test per Code Vein : E' stato Annunciato un Closed Network Test per Code Vein. Alle prove potranno partecipare i giocatori PS4 (sia utenti PS Plus che non) e Xbox One (solo i membri Xbox Live Gold).Riportiamo le date dei Test e tutti i particolari condivisi nel comunicato stampa Namco: Leggi altro...

Code Vein : Annunciato il Closed Network Test : Bandai Namco annuncia il Closed Network Test per Code Vein su Xbox One (per i membri Xbox Live Gold) e PlayStation 4, che sarà disponibile dal 31 maggio (ore 05.00 CEST) al 3 giugno (09.00 CEST). I giocatori interessati a partecipare possono avere maggiori informazioni e registrarsi a partire dal 29 maggio a questo link: http://bnent.eu/CVNetworkTestPR Il Closed Network Test darà la possibilità di creare il ...

Code Vein in azione in 7 minuti di video gameplay : Bandai Namco ha pubblicato un nuovo video per Code Vein, che mostra 7 minuti di gameplay, riporta DSOGaming. Code Vein è un gioco di ruolo in terza persona, mosso da Unreal Engine 4, che farà assumere ai giocatori il ruolo di un Revenant, una sorta di vampiro in preda alla sete di sangue.I giocatori in Code Vein potranno personalizzare armi, Blood Veil e lo speciale tipo di sangue chiamato Blood Code. Ogni Blood Code ha un'abilità speciale a ...

Code Vein Anteprima - di anime perdute e sangue : ... in modo non troppo dissimile da quanto narrato in God Eater 3 con le "Oracle Cell", una calamità conosciuta come Rovi del Giudizio si è abbattuta sul mondo, azzerando la civiltà e trasformando le ...