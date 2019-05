Cannes 2019 | THE LIGHTHOUSE di Robert Eggers - La recensione

Festival di Cannes 2019 : film vincitori e attori protagonisti della rassegna : Festival di Cannes 2019: film vincitori e attori protagonisti della rassegna Anche quest’anno il rinomato Festival di Cannes, giunto alla sua 72esima edizione, si è concluso. Dal 14 al 25 maggio, la giuria del noto evento cinematografico, guidata dal regista messicano Alejandro González Iñárritu, ha avuto il compito di premiare film, autori e interpreti al Grand Théatre Lumière. Ecco chi ha partecipato alla kermesse francese e chi sono ...

Cannes 2019 - in Parasite - film vincitore - una canzone di Gianni Morandi come colonna sonora : Con la Palma d’Oro ancora fumante per il film Parasite, l’emozione per un premio così importante, Bong Joon-ho pensa anche ad altro. A Gianni Morandi. “Vorrei conoscerlo” dice il regista sud coreano che ha messo In ginocchio da te nel suo film, proprio nella sorprendente scena finale del dramma dei “brutti sporchi e cattivi”. Il distributore italiano del film ha ricevuto la richiesta dal regista durante ...

Cannes 2019/ La giusta vittoria di Parasite in un Festival che 'recupera' il cinema : Il Festival di CANNES 2019 ha visto la vittoria di un film sudcoreano ed è stato capace di mostrare i vari lati del cinema

Festival di Cannes - la Palma d’oro 2019 è esemplare e meritata : ecco perché : Designata all’unanimità, la Palma d’oro 2019 parla coreano ed è esemplare e meritata. Parasite (in originale Gisaengchung) è infatti il film forse più bello e impressionante, sintomo di una “selezione incredibile” (parole del presidente Alejandro Gonzales Inarritu) quale quella che ha composto il concorso di Cannes 72. Il regista Bong Joon Ho, classe 1969, non immaginava certo di arrivare sull’olimpo dei grandi maestri, ma la sua opera – ...

La lezione di Cannes 2019 - la bellezza è pro-age : Fanny Ardant, 70 anniFanny Ardant, 70 anniIsabelle Huppert, 66 anniIsabelle Huppert, 66 anniHelen Mirren, 73 anniHelen Mirren, 73 anniHelen Mirren, 73 anniCarla Bruni, 51 anniMonica Bellucci, età 54 anniMonica Bellucci, età 54 anniMarianne Denicourt, 56 anniMarianne Denicourt, 56 anniJulianne Moore, 58 anniJulianne Moore, 58 anniJulianne Moore, 58 anniAndie McDowell, 61 anniAndie McDowell, 61 anniIsabelle Adjani, 63 anniIsabelle Adjani, 63 ...

Festival di Cannes 2019. Antonio Banderas miglior attore e gli altri vincitori : La settantaduesima edizione del Festival di Cannes è giunta a termine e nonostante sia stata molto buona dal punto di vista dei film, con molte certezze presenti nella sezione in Competizione e molte belle sorprese nelle sezioni parallele, ha un po' deluso sul finale. La giuria della sezione più importante, quella che assegna la Palma d’oro, era presieduta quest’anno da Alejandro González Iñárritu, ...

I 20 momenti più indimenticabili del festival di Cannes 2019 : Cannes 2019: 20 immagini indimenticabili Cannes 2019: 20 immagini indimenticabili Cannes 2019: 20 immagini indimenticabili Cannes 2019: 20 immagini indimenticabili Cannes 2019: 20 immagini indimenticabili Cannes 2019: 20 immagini indimenticabili Cannes 2019: 20 immagini indimenticabili Cannes 2019: 20 immagini indimenticabili Cannes 2019: 20 immagini indimenticabili Cannes 2019: 20 immagini indimenticabili Cannes 2019: 20 immagini ...

Cannes 2019 - Palma d’oro al «Parassita» coreano. Banderas è il migliore attore : Festival di Cannes 2019: red carpet e cerimonia di chiusuraFestival di Cannes 2019: red carpet e cerimonia di chiusuraFestival di Cannes 2019: red carpet e cerimonia di chiusuraFestival di Cannes 2019: red carpet e cerimonia di chiusuraFestival di Cannes 2019: red carpet e cerimonia di chiusuraFestival di Cannes 2019: red carpet e cerimonia di chiusuraFestival di Cannes 2019: red carpet e cerimonia di chiusuraFestival di Cannes 2019: red carpet ...

Cannes 2019 - tutti i vincitori : la Palma d'Oro va a "Parasite" di Bong Joon-Ho : Si chiude la 72esima edizione del Festival di Cannes. Ecco tutti i premi assegnati dalla giuria guidata da Alejandro Gonzalez Inarritu e formata da Elle Fanning, Maimouna N’Diaye, Kelly Reichardt, Robin Campillo, Yorgos Lanthimos, Pawel Pawlikowski, Enki Bilal e Alice Rohrwacher.

Cannes 2019 - tutti i vincitori : Si chiude la 72esima edizione del Festival di Cannes. Ecco tutti i premi assegnati dalla giuria guidata da Alejandro Gonzalez Inarritu e formata da Elle Fanning, Maimouna N’Diaye, Kelly Reichardt, Robin Campillo, Yorgos Lanthimos, Pawel Pawlikowski, Enki Bilal e Alice Rohrwacher. Palma d’oro: Grand Prix Speciale della Giuria: Premio della giuria: Prix de la mise en scène: Prix du ...

Cannes 2019 – Sylvester Stallone rivela un possibile ritorno di Rocky! : Cannes 2019 – Sylvester Stallone durante la presentazione del trailer di Rambo V al Festival del film in Francia, conferma che il leggendario Rocky potrebbe tornare al cinema anche dopo Creed II. Ecco le parole della star di Hollywood! Cannes 2019, Sylvester Stallone a 73 anni torna al cinema nei panni del protagonista in Rambo: Last ... Leggi tuttoCannes 2019 – Sylvester Stallone rivela un possibile ritorno di Rocky!L'articolo ...

Vincitore Palma d'Oro 2019 - Festival di Cannes/ Chi ha vinto? Favoriti e outsider : Vincitore Palma d'Oro 2019, Festival di Cannes: i Favoriti per la vittoria della 72° edizione, in pole Dolor y Gloria e Il traditore.

Cannes2019 - chi porterà a casa la Palma d'oro? : A poche ore dalla fine del festival è inevitabile sfogliare il proprio taccuino per capire come andrà a finire e indovinare chi ritornerà a casa con una Palma – che significa molto, moltissimo, per la produzione di un film e per la carriera del suo autore.I tre assi nella manica del concorso, Malick, Almodovar, Tarantino, pur essendo film molto diversi di autori così personali da rendere improbabile qualsiasi ...

Festival di Cannes 2019 - i film più erotici : Stando alla proposta dell'ultimo Festival di Cannes, il cinema non solo non è morto, ma è più vivo che mai. Così vivo da essere portatore sano di passioni, sentimenti, emozioni accese. Un cinema fatto di incontri, approcci, corpi. Maschili, femminili, il sesso non conta, la relazione sessuale conta eccome, invece. Partiamo dal film più criticato del Festival, firmato da un regista a sua volta assai contestato e abituato a destare scalpore. ...