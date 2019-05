Bayern Monaco su Sané | Hoeness | “accordo difficile”

Juve - il Bayern Monaco sarebbe pronto ad investire 80 milioni per Dybala : La Juventus in questo momento è impegnata nella ricerca del nuovo allenatore, ma nel contempo non rinuncia a vagliare le offerte di mercato sia in entrata che in uscita. In questa stagione molti big hanno deluso le aspettative di Massimiliano Allegri e tra questi c'è anche Paulo Dybala, per cui se fosse rimasto, sarebbe stato sicuramente inserito nella lista dei partenti. Nonostante le sue performance siano state piuttosto anonime, il suo ...

Bayern Monaco - il punto sul mercato : Rummenigge annuncia l’assalto a Leroy Sanè : Il presidente del consiglio di amministrazione del club bavarese ha sottolineato come la società farà di tutto per ingaggiare Sanè Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco, ha esortato il direttore sportivo del club, Hasan Salihamidzic, a continuare questa settimana a tutta velocità con la ricerca di nuovi talenti. Il Bayern è diventato per la ventinovesima volta campione della Bundesliga e ha conquistato anche la diciannovesima Coppa di ...

Juve - Dybala sarebbe nel mirino di United e Bayern Monaco : La Serie A ha chiuso i battenti decretando gli ultimi verdetti, in alcuni casi inaspettati, come l'approdo dell'Atalanta in zona Champions League, a scapito del Milan. La Juventus, campione d'Italia, si è congedata con la brutta prestazione offerta a Marassi contro la Sampdoria e conclusa con il risultato del 2-0 a favore dei padroni di casa. La gara ha registrato ancora una volta un'altra prestazione anonima di Paulo Dybala che conclude come ha ...

Il Bayern Monaco si aggiudica la Coppa di Germania : l’esultanza di Lewandowski è… hot [FOTO] : Serata bollente con Lewandowski: l’esultanza dopo la doppietta in Coppa di Germania è hot Serata emozionante per il Bayern Monaco: dopo la vittoria in Bundesliga il team guidato da Kovac si è aggiudicato oggi la Coppa di Germania. Un successo spettacolare nella sfida contro il Lipsia, battuto 3-0 grazie alla doppietta di Lewandowski e alla rete di Coman. Il calciatore polacco è stato protagonista di un’esultanza euforica, ...

Il Bayern Monaco vince la Coppa di Germania : netto 3-0 contro il Lipsia : Altro trofeo per il Bayern Monaco che dopo la Bundesliga ha conquistato anche la Coppa di Germania, doppietta di trofei nazionali per il club tedesco che ha disputato comunque una buona stagione, delusione solo per il percorso in Champions League. Nella finale disputata all’Olympiastadion di Berlino gli uomini di Nico Kovac hanno dominato in lungo ed in largo, 3-0 il risultato finale contro il Lipsia, le reti bavaresi al 29′ ...

Bayern Monaco - all-in su Sanè per il dopo Robben : Bayern Monaco, occhi sull’esterno del Manchester City Leroy Sané per sostituire Robben che andrà via a parametro zero Il Bayern Monaco ha deciso di rinnovare la propria rosa, rilasciando a parametro zero niente poco di meno che Robben e Ribery in un colpo solo. Il club non ha ottenuto i risultati sperati in Europa in questi ultimi anni ed ha dunque deciso di optare per soluzioni drastiche. Adesso però dovrà ricoprire i ruoli lasciati ...

Bayern Monaco-Valencia - 2001 : undici metri di noia : A San Siro il 23 maggio di diciotto anni fa scendevano in campo tedeschi e spagnoli: il Bayern di Hitzfeld vince in una gara con reti solo dal dischetto di Stefano Ravaglia Parlare di Champions League in casa Bayern era come parlare di corda in casa dell’impiccato. Nel 1999 il presidente Uefa Johansson era sceso dal suo palco al Camp Nou di Barcellona per andare a premiare i tedeschi e uscì sul campo con il tabellone che ...

Accadde oggi 22 maggio 2010 - l’Inter vince la Champions : una doppietta di Milito stende il Bayern Monaco : Per la rubrica “Accadde oggi“, giornata che rievoca ricordi felici ai tifosi nerazzurri: parliamo, infatti, della vittoria della Champions da parte dell’Inter di Mourinho, avvenuta esattamente 9 anni fa. Stagione memorabile quella 2009-2010 per l’Inter, culminata con lo storico “triplete“. Il 22 maggio del 2010 la squadra di José Mourinho giocò una finale attesa 45 anni. E dire che l’Inter iniziò ...

Bruno Longhi su Twitter : «Allegri va al Bayern di Monaco» : Su Twitter Bruno Longhi parla della prossima panchina di Allegri. Come augurato poche ore fa dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, Massimiliano Allegri potrebbe essere il nuovo allenatore del Bayern di Monaco per poter vincere finalmente la Champions. Nonostante le parole di Max ieri in conferenza che aveva annunciato un periodo di riflessione prima di decidere cosa avrebbe fatto la prossima stagione, oggi sembra che la strada di Max ...

Bundesliga - Bayern Monaco Campione di Germania : travolto il Francoforte 5-1 - Borussia Dortmund secondo : Il Bayern Monaco si laurea Campione di Germania: i bavaresi liquidano 5-1 il Francoforte e staccano di 3 lunghezze il Borussia Dortmund vincente 0-2 sul campo del Monchengladbach Settimo titolo di fila e ventinovesimo in totale per il Bayern Monaco. La squadra bavarese si laurea Campione di Germania grazie alla vittoria per 5-1 ai danni dell’Entracht di Francoforte, staccando così di due punti il Borussia Dortmund, che invece ha ...

Il Bayern Monaco ha vinto la Bundesliga per il settimo anno consecutivo : Il Bayern Monaco ha battuto 5-1 l’Eintracht Francoforte nell’ultima giornata della Bundesliga tedesca e ha vinto il titolo nazionale per il settimo anno consecutivo. Con la vittoria di oggi il Bayern ha mantenuto infatti i due punti di vantaggio in

Pronostico Bayern Monaco vs Eintracht Francoforte - Bundesliga 18-05-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi di Bayern Monaco-Eintracht Francoforte, 34^Giornata Bundesliga; Sabato 18 Maggio, ore 15:30Bayern / Eintracht / Bundesliga / Analisi – Il big match dell’ultima giornata della Bundesliga, la 34^, sarà quello in programma all’Allianz Arena di Monaco di Baviera tra il Bayern e l’Eintracht Francoforte.Come arrivano Bayern e Eintracht?Bundesliga / Bayern / Eintracht – I padroni di casa hanno un ...