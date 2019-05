True Dectective 4 ci sarà? Nic Pizzolatto pronto con una pazza idea ma non prima del 2021

optimaitalia

(Di martedì 28 maggio 2019) Sembra ormai certa la possibilità cheDetective 4 ci, ma non adesso. Dopo il successo del terzo capitolo della serie antologica sembra che il suotore e creatore stia andando avanti con i piedi di piombo nel futuro della serie anche se HBO ha manifestato chiaramente l'interesse per la quarta stagione.Nicsa bene che non può deludere il pubblico dopo il tonfo della seconda stagione e il successo della terza e, a suo dire, lui potrebbe fermarsi anche con questa trilogia pensando e concentrandosi su altro per adesso. A stuzzicare il pubblico però è stato lo stesso sceneggiatore che in un'intervista ad IndieWire ha lasciato intendere che tutto sia ancora possibile per la serie e per il suo pubblico:"Ho avuto questa, per me, penso che sia un'davvero forte, e sarebbe qualcosa che non avevo mai visto in televisionema da allora ho avuto un'altra ...