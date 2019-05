Traffico Roma del 28-05-2019 ore 20 | 00

Traffico Roma del 28-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 19:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTA MOLTO INTENSO IL Traffico SULLE STRADE CITTADINE. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA BUFALOTTA SINO AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA E – SEMPRE IN INTERNA – CODE TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA. ALTRE CODE DALLA Roma FIUMICINO ...

Traffico Roma del 28-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 18:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SOSTENUTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ IN PARTICOLARE SU VIA FLAMINIA NUOVA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA BOMARZO CI SONO INCOLONNAMENTI DA C.SO DI FRANCIA VERSO IL RACCORDO ANULARE. SULLO STESSO RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ...

Traffico Roma del 28-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 17:50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico MOLTO INTENSO SULLE STRADE CITTADINE. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA BUFALOTTA SINO AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA E – SEMPRE IN INTERNA – CODE TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL ...

Traffico Roma del 28-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 17:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTE LE NOVITÀ. CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA NELLE DUE DIREZIONI TRA LA STORTA, LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE. ALTRE CODE SEMPRE SULLA CASSIA TRA VIA VILFREDO PARETO E VIA CORTINA D’AMPEZZO. ANCORA QUALCHE DISAGIO IN VIA DI BOCCEA PER UN INCIDENTE ...

Traffico Roma del 28-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 16:50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RISOLTO L’INCIDENTE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA TRIONFALE, RESTANO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA LA STORTA, LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE. ANCORA QUALCHE DISAGIO IN VIA DI BOCCEA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI TORREVECCHIA, INEVITABILI LE ...

Traffico Roma del 28-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTANO DISAGI SUL RACCORDO ANULARE PER LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO INFATTI ANCORA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA BUFALOTTA SINO AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA. NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE ...

Traffico Roma del 28-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 13:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, PERMANE QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA IN DIREZIONE TANGENZIALE. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA TANGENZIALE EST TRA LA TIBURTINA E SAN LORENZO VERSO SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR BELLA ...

Traffico Roma del 28-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 11:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A TOR DI QUINTO IN ENTRATA A Roma. .. QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA IN DIREZIONE TANGENZIALE. CIRCOLAZIONE INVECE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. E’ IN PIENTO ...

Traffico Roma del 28-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 09:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA SILVESTRI , SIAMO IN ZONA BRAVETTA. STESSA SITUAZIONE IN VIA VITTORIO VENETO ALL’ALTEZZA DI VIA LEONIDA BISSOLATI. C’E’ ANCORA MOLTO Traffico SULLA VIA CASSIA TRA LA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN ENTRATA A Roma RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DAL ...

