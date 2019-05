Sole24Ore – De Laurentiis cederebbe il Napoli per una cifra sopra i 500 milioni

ilnapolista

(Di martedì 28 maggio 2019) Devuole vendere il? Questo il dubbio sorto nei giorni scorsi a seguito della notizia lanciata da Radio Marte di un contatto tra il presidente e la banca d’affari Lazard. In realtà, secondo Il Sole 24 Ore, Lazard non avrebbe un mandato formale per cedere il, ma si starebbe interessando al dossier, come altre banche in questo momento. Nel suo blog sul, Carlo Festa parla di diverse ipotesi fra tutte quella che sembra più credibile è che in effetti l’imprenditore sembra in questo momento focalizzato sul rilancio del Bari e sulla missione rinascita e sembra anche attratto dall’acquisto di un club estero, un’avventura imprenditoriale che non gli dispiacerebbe affatto. In questo caso sarebbe disposto a cedere il, anche se l’asticella di prezzo è molto in alto,i 500di euro. Festa sottolinea che sarebbe un bel colpo per De ...

