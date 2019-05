Salvini blinda Rixi e rilancia la Flat Tax Conte frena | «Non mi sento commissariato»

I diktat di Salvini dopo le europee : flat tax da 30 miliardi e Rixi blindato : “Lo spread aumenta perché c’è chi tiene sotto scacco l’Italia e vuole che resti ancorata a regole vecchie. L’Italia ha un’economia sana”, Matteo Salvini commenta così l’aumento dello spread, che ha toccato quota 290, a due giorni dalle elezioni europee. E quelle che definisce “vecchie regole”, per il ministro dell’Interno vanno cambiate. “Gli italiani devono ...

Matteo Salvini - così il leghista ha blindato il dl Sicurezza bis : la mossa sulle multe ai clandestini : Dalle parti del Movimento 5 Stelle ormai è partito il countdown: prima finisce questa campagna elettorale, prima si capirà se c'è un futuro per il governo. Il clima è teso, i rapporti con la Lega sono scesi davvero ai minimi termini e ogni battito d'ali viene amplificato scatenando rabbia. È accadut

Mirandola - immigrato appicca un incendio. Salvini : "Porti blindati". M5S : "Sei tu che devi spiegare" : Questa notte è scoppiato un incendio nella sede della polizia municipale di Mirandola, in provincia di Modena, che ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre venti. Le due vittime sono una donna ottantenne e la sua badante di 74 anni, mentre il marito è ora ricoverato in gravi condizioni e altre tre persone sono intossicate gravemente. Per il fatto c'è già stato un arresto: un giovane nordafricano di circa 18 anni, che ...

Continua il pressing del M5s per le dimissioni di Siri - ma Salvini lo blinda : Il caso di Armando Siri Continua a creare tensioni nel governo. In attesa dell'incontro con Giuseppe Conte, si fa più intenso il pressing del M5s affinché il sottosegretario leghista, indagato per corruzione, faccia un passo indietro dall'esecutivo, mentre i leghisti 'blindano' l'ideologo della flat tax, sostenendo di attendere la mediazione del presidente del Consiglio. Conte ha acconsentito a lasciare altro tempo al sottosegretario genovese, ...

Siri - M5S attacca ma Salvini lo blinda. Conte : «Decido io - presto l'incontro» : Il destino politico del sottosegretario leghista Armando Siri scuote profondamente l'alleanza di governo, al cui interno ormai si respira un clima di aperto scontro elettorale, a un mese dal voto...

Salvini blinda Siri : Conte non ha chiesto le dimissioni. Il premier : lo voglio sentire : Il leader della Lega smentisce la linea del M5S, convinto che il premier chiedesse un passo indietro al sottosegretario indagato. Attesa una telefonata da Palazzo Chigi

Salvini blinda Siri : «Conte non ha chiesto le dimissioni». Di Maio : mi preoccupa : Il leader della Lega smentisce la linea del M5S, convinto che il premier chiedesse un passo indietro al sottosegretario indagato. Attesa una telefonata da Palazzo Chigi

Conte blinda la sua poltrona : "Salvini non va a Palazzo Chigi" : Il premier Giuseppe Conte rompe il silenzio sul caso Siri. Il presidente del Consiglio da qualche giorno osserva i duelli all'interno della maggioranza che si consumano proprio dopo l'apertura di un'inchiesta a carico del sottosegretario del Carroccio. Il premier spiega la sua posizione e non condanna Toninelli per aver revocato le deleghe al sottosegretario: "Completerò presto la valutazione e la decisione verrà adottata nei prossimi giorni. ...

Migranti - Salvini blinda l'Italia : "Cieli e porti aperti solo a chi ne ha diritto" : porti e cieli chiusi a chi non ne ha diritto. Mentre la crisi in Libia torna a far acuire i timori per un nuovo assalto al Mediterraneo da parte dei Migranti che proprio da Tripoli prendono il largo verso l'Europa, Matteo Salvini ribadisce che la politica del governo nei confronti dei flussi migratori non cambia. "Domani inoltro a tutte le autorità una direttiva che ribadisce che le acque italiane, i cieli italiani si varcano se si ha il diritto ...

Conte blinda Tria : “Nessuna richiesta di dimissioni”. Salvini : “Se fa il suo lavoro - è tranquillo” : Continuano le fibrillazioni interne al governo sulla figura del ministro dell’Economia Giovanni Tria dopo le critiche sollevate da Luigi Di Maio per l’impiego di Claudia Bugno in via XX Settembre. In sua difesa è intervenuto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: «Tutti i ministri devono stare tranquilli, noi dobbiamo tutti lavorare, i cittadi...