I furbetti delle bollette di luce e gas | in Campania | Sicilia e Calabria i numeri più alti

Blastingnews

(Di martedì 28 maggio 2019) Con la parola “furbetto” oggi si tende ad indicare un soggetto che cerca di aggirare le regole per non pagare qualcosa, per ottenere un sussidio o per evitare alcuni adempimenti della vita di tutti i giorni o del lavoro. Sui media si è tanto parlato dei "del cartellino", cioè quei lavoratori pubblici assenteisti che timbravano il badge di ingresso al lavoro e poi uscivano per le loro esigenze personali. Poi è stata la volta dei "del reddito di cittadinanza", persone che celavano redditi, modificavano il nucleo familiare o nascondevano attività in nero pur di ottenere il benefit economico del sussidio. Adesso di parla dei "" per le utenze domestiche, con persone che adottano pratiche non propriamente consone, per non pagare ledellapiuttosto che del gas. Il noto sito di informazione legale “studiocataldi.it” riportando i dati di ...

pelton2019 : @pelton2018 @pelton2020 @valy_s @ladyonorato @TommyBrain @pelton2013 @silvano73068906 @fam_cristiana @oss_romano… - bb91687509 : RT @TobrukBruno: @GianlucaVasto @Mov5Stelle Manco i boccaloni talebani abboccano più alle vostre cazzate. Siete 11 mesi al governo, avete… - alevabenecosi : RT @TobrukBruno: @GianlucaVasto @Mov5Stelle Manco i boccaloni talebani abboccano più alle vostre cazzate. Siete 11 mesi al governo, avete… -