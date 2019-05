Google testa nuove icone per la versione Web desktop del motore di ricerca

Google Immagini testa un nuovo layout per le anteprime (abbastanza più efficiente) : Non sorprende più il fatto che di tanto in tanto Google modifichi qualcosa da remoto all'interno dei suoi innumerevoli servizi L'articolo Google Immagini testa un nuovo layout per le anteprime (abbastanza più efficiente) proviene da TuttoAndroid.

Google sta testando le Mini-app nella Ricerca Google e in Google Assistant : Durante il keynote che ha dato il via al Google I/O 2019, l'azienda di Mountain View ha presentato una serie di miglioramenti relativi alla Ricerca Google sui dispositivi mobili. Le Mini-app, esperienze interattive simili alle app, aiutano gli utenti a trovare le informazioni che stanno cercando più rapidamente presentandosi nella Ricerca e a Google Assistant e vengono visualizzate su query che includono il nome del fornitore dell'app e ...

Google testa nella sua app ufficiale i consigli per le ricerche : Tra le varie feature che in questo periodo sono in fase di prova pare che ci siano anche i suggerimenti per le ricerche nell'app Google. Ecco cosa sappiamo L'articolo Google testa nella sua app ufficiale i consigli per le ricerche proviene da TuttoAndroid.

Google testa nuove pubblicità su YouTube e si prepara a lanciare una piattaforma per lo shopping : Google sta valutando nuove opzioni per aumentare i profitti e tra di esse vi è anche quella che prevede un link commerciale nascosto sotto i video di YouTube L'articolo Google testa nuove pubblicità su YouTube e si prepara a lanciare una piattaforma per lo shopping proviene da TuttoAndroid.

Google Maps testa una sezione dedicata alle foto dei migliori piatti dei ristoranti scattate dagli utenti : Google Maps sta testando la sezione piatti Popolari con le foto ai migliori piatti dei ristoranti scattate dagli utenti. L'articolo Google Maps testa una sezione dedicata alle foto dei migliori piatti dei ristoranti scattate dagli utenti proviene da TuttoAndroid.

Google - dipendenti denunciano : "Ritorsioni dopo marcia protesta" : L'azienda risponde alle accuse spiegando: "Sono proibite, indaghiamo su tutte le accuse. I team sono regolarmente assegnati a nuovi incarichi o riorganizzati. In questo caso non c'è stata alcuna ritorsione"

Google Chrome testa nuove soluzioni per rendere più sicuri i cookie ed evitare gli abusi : Il team di Google ha introdotto due flag sperimentali in Chrome che dovrebbero rendere i cookie più sicuri per tutti per impostazione predefinita L'articolo Google Chrome testa nuove soluzioni per rendere più sicuri i cookie ed evitare gli abusi proviene da TuttoAndroid.

Google testa una modalità di lettura senza distrazioni su Chrome Canary : Google sta testando, al momento solo nella versione Canary, una modalità di lettura priva di distrazioni, al momento disponibile per PC o Mac. L'articolo Google testa una modalità di lettura senza distrazioni su Chrome Canary proviene da TuttoAndroid.

Google Duo testa le videochiamate di gruppo - Instagram aggiunge i nuovi quiz nelle storie e Snapchat migliora l’esperienza per Android : Le videochiamate di gruppo sono state individuate nei test di Google Duo lo scorso dicembre e ora la funzionalità è disponibile in alcuni paesi selezionati come l'Indonesia e attualmente supporta un massimo di quattro partecipanti. A partire da ieri gli utenti Instagram possono utilizzare il nuovo adesivo del quiz nelle storie per chiedere ai loro amici e follower di rispondere a una domanda tramite scelta multipla. Gli utenti Andoid di ...

Google sta testando un interruttore per tradurre le descrizioni delle app nel Play Store : Google sta testando sul lato server una soluzione per migliorare la localizzazione del Play Store e ha appena aggiunto una semplice funzione di traduzione per le descrizioni delle applicazioni. L'interruttore per effettuare la traduzione diventa visibile dopo aver espanso la descrizione dell'applicazione quando il testo è in una lingua diversa da quella di sistema che Google assume come lingua primaria. L'articolo Google sta testando un ...