Chi l' ha visto? ospita Pamela Prati per parlare di truffe online

Deborah Sciacquatori - parla il procuratore a Chi l'ha Visto : 'No al carcere' : Continua a far discutere il caso di Deborah Sciacquatori, la ragazza di 19 anni che domenica scorsa, a Monterotondo Scalo, vicino Roma, al culmine dell'ennesima lite con il padre violento, lo ha ucciso, a quanto pare in maniera del tutto accidentale. La giovane aveva paura che Lorenzo Sciacquatori, poco più che 40enne, potesse far del male a sua madre, che teneva per il collo quasi come a volerla strozzare, e a sua nonna. La giovane, secondo chi ...

Chi l’ha visto : anticipazioni stasera e casi. Gli scomparsi : Chi l’ha visto: anticipazioni stasera e casi. Gli scomparsi Torna, questa sera, il consueto appuntamento con Chi l’ha visto, programma condotto da Federica Sciarelli, dedicato ai casi di omicidio irrisolti e alle persone scomparse. Da decenni, la redazione è un punto fondamentale nella ricerca di persone scomparse, grazie in modo particolare alla messa in onda di appelli e segnalazioni, che offrono un aiuto fondamentale alle indagini degli ...

Chi l'ha visto? Anticipazioni : il caso Bozzoli - il mistero di Erik Sanfilippo e l'omicidio di Sestina Arcuri : Federica Sciarelli si occuperà degli aggiornamenti sul caso Bozzoli, sul mistero della morte di Erik Sanfilippo e sull'omicidio di Serena Arcuri.

Bankitalia - ex dg Rossi : “Non ho visto attacChi dal governo. Per il Direttorio passati i nomi scelti a via Nazionale” : “Probabilmente sono cambiate le modalità di comunicazione, ma in sostanza non ho visto un attacco sistematico alla Banca d’Italia“. C’è stato “un rapporto dialettico non sempre facile, come è spesso avvenuto”. Ma “quel che conta è che alla fine i nomi che erano stati scelti dal Consiglio superiore della Banca per il Direttorio siano passati, il risultato si è ricomposto”. L’ex direttore generale ...

Udinese - Tudor : “De Paul in lacrime al fisChio finale? Non l’ho visto. Se andrà via…” : Vittoria pesante e preziosa. L’Udinese batte la Spal per 3-2 e si avvicina alla salvezza. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole del tecnico dei friulani Igor Tudor:”De Paul in lacrime dopo il fischio finale? Non l’ho visto. E’ un ragazzo che ha un’ottima mentalità e se andrà via per noi non sarà facile“. Udinese-Spal 3-2, le pagelle di CalcioWeb: Okaka e De Paul super [FOTO] “Se ...

Tetsuya MizuguChi - creatore di Rex - è l'ultima persona ad aver visto Death Stranding : Le informazioni riguardo Death Stranding non accennano ad aumentare, eppure Hideo Kojima continua a mostrate il gioco a colleghi ed amici, riporta Dualshockers.L'ultimo della lunga lista di "celebrità" che hanno avuto il privilegio di vedere con i propri occhi il gioco allo stato dell'arte è Tetsuya Mizuguchi, creatore di Rex e di Tetris Effect.Il Tweet di Kojima in compagnia di Mizuguchi risale al 17 maggio. Tetsuya Mizuguchi stesso ha risposto ...

Live-Non è la D'Urso - parla il fotografo : "Mai visto" - la testimonianza inChioda Pamela Prati? : Al centro dell'ultima puntata di Live-Non è la D'Urso, il programma del mercoledì sera in prima serata condotto da Barbara D'Urso su Canale 5, il caso-Pamela Prati e il suo misterioso matrimonio con Marco Caltagirone. Tema che la showgirl non ha gradito: prima ha abbandonato lo studio, dunque ha sfo

Chi l'ha visto? Anticipazioni : il caso di Antonio Stano e la scomparsa di Serena Zicca : Federica Sciarelli si occuperà degli aggiornamenti sul caso di Antonio Stano e della scomparsa della 24enne Serena Zicca.

Programmi TV di stasera - mercoledì 15 maggio 2019. Su Rai3 «Chi l’ha visto?» : Federica Sciarelli Rai1, ore 20.35: Coppa Italia Atalanta – Lazio - Finale Allo Stadio Olimpico di Roma si disputa la finale di Coppa Italia: in campo Atalanta e Lazio. Riflettori puntati sui goleador: i laziali allenati da Simone Inzaghi puntano su Ciro Immobile, mentre i nerazzurri, sotto la guida di Gian Piero Gasperini, si affidano a Duván Zapata. Entrambe le squadre hanno vinto il trofeo in passato: l’Atalanta ha conquistato la Coppa ...

Giovane mamma sparita nel nulla - stasera il caso a Chi l’ha visto : Sarda di origini, ma da tempo trapiantata in Toscana, Serena Zicca è scomparsa dalla casa in cui viveva con il compagno e la figlioletta, lo scorso 12 aprile. La famiglia non crede all'allontanamento volontario. Il caso della ragazza di 24 anni, madre di una bimba di cinque mesi, è stato trattato anche a Chi l'ha visto.

'Chi l'ha visto?' - Sebastiana Mangano : 'Cerco una foto del mio bambino morto' : Nel corso della puntata mattutina di "Chi l'ha visto?" di ieri, 13 maggio, il conduttore Francesco Paolo Del Re si è occupato del caso di Sebastiana Mangano di Mascalucia (Catania). L'inviata Annalisa Venditti ha avuto modo di intervistare la donna nella splendida cornice della chiesa madre della città. Sebastiana, ai microfoni di "Chi l'ha visto?", ha dichiarato: "Qui il 31 luglio 1983 è stato battezzato il mio bambino, Giuseppe, che il giorno ...

PornHub - il video più visto è pericolosissimo : «Non fatelo - risChiate la vita». Ecco perché : Su PornHub, il celebre sito pornografico, è il video più visto del momento con oltre sei milioni di visualizzazioni. Ma sul web è scattato l’allarme perché è considerato pericolosissimo. «Non fatelo anche voi, rischiate la vita», scrivono su Twitter numerosi utenti. Il motivo? Il filmato è stato girato su una Tesla, macchina famosa per il suo sistema “autopilot” lanciata sul mercato dall’imprenditore Elon Musk. I due ...

Mare Jonio - don Mattia Ferrari : “Siamo sereni - abbiamo visto negli ocChi dei migranti la paura” : Don Mattia Ferrari, il parroco imbarcato sulla nave umanitaria 'Mare Jonio': "Siamo in attesa della decisione della procura, abbiamo la serenità di aver agito nelle regole internazionali e nell'umanità". Matteo Salvini: "Se fosse in vigore il decreto sicurezza bis la Mare Jonio sarebbe stata multata e sequestrata".Continua a leggere

Chi l'ha visto? Anticipazioni : Stasera il caso Stano e aggiornamenti sulla morte di Marco Vannini : Federica Sciarelli si occuperà degli aggiornamenti sul caso di Antonio Stano e di Marco Vannini, alla luce di nuove e importanti rivelazioni.