Alle 21 | 30 in diretta in compagnia di Magic | The Gathering Arena si discute

eurogamer

(Di martedì 28 maggio 2019) In questi ultimi anni i giochi di carte in ambito videoludico sono soprattutto sinonimo di Hearthstone ma non bisogna sottovalutare un nome storico come quello diTheTheè l'ultima versione dell'apprezzato gioco di carte a sbarcare nel mondo dei videogiochi e la nostradi questa sera si concentra proprio su questo titolo avvalendosi di un ospite d'eccezione e ormai vecchia conoscenza delle nostre live.Alberto "Wochinimen" Naso, trasferitosi in Inghilterra nel 2011, ha aperto nel 2015 un negozio che vende giochi da tavolo, giochi di carte e miniature. Con un'esperienza di 25 anni nel mondo diThe, ha iniziato nell'aprile 2018 a spendere ore ed ore su MTG, facendo lezione ai suoi spettatori sul meta, su come costruire mazzi e sulle meccaniche di gioco. Sarà quindi un'occasione imperdibile per scoprire tutti i segreti di ...

matteosalvinimi : Alle 21.25 in diretta da @BrunoVespa su Rai Uno per commentare gli storici risultati della Lega! Orgoglioso del fat… - uominiedonne : È arrivato il momento che tutti stavamo aspettando: mercoledì, giovedì e venerdì IN DIRETTA alle 14.45 su Canale 5… - RaiNews : Proiezioni alle 01.15 con il 26% del campione scrutinato #Europee2019 . Continua la nostra diretta su #RaiNews24 ca… -