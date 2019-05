Tottenham | Pochettino | “In finale di Champions grazie ai nostri sforzi”

Pochettino fa retromarcia «Voglio restare al Tottenham» e spegne le voci di un passaggio alla Juve : retromarcia per l’allenatore del Tottenham, Maurizio Pochettino in un’intervista a TalkSport spegne le voci di mercato che lo volevano come candidato sulla panchina della Juventus e conferma la sua permanenza a Londra. Mentre solo poche settimane fa aveva dato l’idea di essere pronto a salutare la società inglese “Dopo la Champions, vorrei andar via”, oggi ha ritrattato «Voglio restare qui. Oggi per me il Tottenham ...

Tottenham - Pochettino ‘incerto’ : “Il mio futuro? Dipende dal progetto” : A differenza di Guardiola e Sarri, Pochettino non si è detto sicuro di proseguire con certezza la sua avventura al Tottenham, aprendo difatti a possibili scenari futuri. Ecco le sue parole ai microfoni di “Cadena Cope”. “Il mio futuro non Dipende dal risultato della finale di Champions. Avevamo un progetto quinquennale in cui l’obiettivo era portare il Tottenham ai più alti livelli e giocare la Champions una volta ...

Tottenham - Pochettino fa chiarezza sul proprio futuro : “vi dico cosa ho in mente” : L’allenatore del Tottenham ha parlato del proprio futuro, sottolineando come al momento sia concentrato solo sulla finale di Champions League E’ inserito nella lista dei candidati alla successione di Allegri sulla panchina della Juventus, ma al momento Pochettino ha in mente soltanto la finale di Champions League. Pochettino – LaPresse/PA Intervenuto ai microfoni di El Partidazo de Cope, l’allenatore degli Spurs ha ...

La bomba dall’Inghilterra - porte girevoli Juve-Tottenham : “scambio” Allegri-Pochettino : La notizia è di oggi è rimbalza direttamente dall’Inghilterra. Secondo il tabloid britannico “Sunday Express” potrebbe verificarsi una sorta di “scambio” tra le panchine di Juventus e Tottenham, con Pochettino a Torino e Allegri a Londra. L’ex allenatore bianconero non ha mai fatto mistero della sua apertura rispetto alla possibilità di un’esperienza in Premier League. Però, sempre secondo il ...

Tottenham - sospesa la squalifica a Pochettino : sarà in panchina nella finale di Champions League : Mauricio Pochettino sarà regolarmente in panchina nella finalissima di Champions League che il Tottenham giocherà contro il Liverpool il prossimo 1 giugno a Madrid. L’Uefa ha infatti sospeso per un anno lo stop di due turni inflitto al tecnico argentino dopo uno sfogo nei confronti dell’arbitro in occasione della semifinale di andata contro l’Ajax persa dagli ‘spurs’ 1-0. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE ...

Tottenham - Pochettino boom : “se non cambiano le cose vado via!” : Tottenham alle prese con il caldissimo caso Pochettino, il tecnico argentino potrebbe lasciare il club londinese a fine stagione Tottenham decisamente spaventato dalle recenti dichiarazioni del trascinatore Pochettino. Il tecnico argentino ha parlato alla BBC del suo futuro, alimentando le chiacchiere che lo vorrebbero lontano da Londra nelle prossime stagioni: “Non ho intenzione di restare ancora qua senza un nuovo progetto: servono idee ...

Calciomercato Juve - contattato Pochettino : il coach del Tottenham sarebbe tentato (RUMORS) : Sono ore decisive per il futuro della Juventus; l'atteso incontro tra la dirigenza bianconera e Massimiliano Allegri non è ancora avvenuto. Andrea Agnelli continua a rimandare, dunque pare molto probabile che non sia ancora del tutto convinto di proseguire con l'allenatore livornese, assai criticato dai tifosi per l'eliminazione dalla Champions League arrivata contro l'Ajax. Ad Allegri, in particolare, è stata imputata la mancanza di un gioco ...

Champions League - Pochettino sincero : “lascio il Tottenham se vinco? Forse anche se perdo…” : Mauricio Pochettino e un futuro lontano dal Tottenham: indipendentemente dall’esito della finale di Champions, l’allenatore argentino potrebbe dire addio agli Spurs “Se vinco lascio? Forse lascio anche se perdo“, con queste parole Mauricio Pochettino ha parlato del suo futuro dopo la clamorosa rimonta che ha visto il suo Tottenham eliminare l’Ajax e raggiungere un’incredibile finale di Champions League. ...

5 curiosità su Mauricio Pochettino - allenatore del Tottenham : L'allenatore Mauricio Pochettino ha compiuto un'impresa ieri sera coi suoi Spurs, battendo in rimonta i 'ragazzi terribili' dell'Ajax in semifinale di Champions League. Gli olandesi avevano vinto in trasferta per 0-1 all'andata, ma durante la gara di ritorno, dopo essersi trovati sul doppio vantaggio alla fine del primo tempo, nella ripresa si sono visti prima raggiungere e poi superare, nei minuti finali, da una tripletta di Lucas Moura che ha ...

Tottenham un (Pochettino) fortunato - ma anche il Liverpool non scherza : quanto conta il fattore C (hampions) - Di Matteo docet : La finale di Champions dell’edizione 2018-2019 sarà Tottenham-Liverpool: due squadre arrivate all’ultimo atto accomunate da un po’ di fortuna. Partiamo dalla squadra di Pochettino. Inserita in un girone non certo semplice con Barcellona, Inter e Psv Eindhoven, gli Spurs escono dalle gare d’andata racimolando un solo punto contro il Psv, grazie al pareggio ottenuto in Olanda; sconfitte, invece contro Inter (2-1 in ...

Le parole di Pochettino dopo Ajax-Tottenham : Pochettino commenta la vittoria del Tottenham sull'Ajax dopo la partita, l'allenatore del club londinese Pochettino si è presentato ai microfoni di Sky Sport e ha mostrato tutta la sua gioia dopo ...