The Art Of Cuphead | l' artbook dedicato all' apprezzato gioco di Studio MDHR ha un data di

Hearthstone - al via il quarto e ultimo qualifier della prima edizione di The Br4wl - la competizione targata Red Bull : Continuano le qualifiche della prima edizione di The Br4wl, la competizione di Red Bull dedicata ad Hearthstone, uno dei giochi di carte strategici più amati di sempre.Attraverso un comunicato stampa Red Bull annuncia che il 26 maggio si terrà il quarto e ultimo qualifier, che sarà online e aperto a un massimo di 244 partecipanti: i due giocatori migliori della giornata avranno la possibilità di partecipare alla finale che si terrà il 19 giugno ...

Theresa May - da Lady di Ferro a capo debole. Ascesa e lenta caduta della premier affondata dai compagni di partito : Si era seduta sulla poltrona di David Cameron con due promesse: rispettare il risultato del referendum sulla Brexit del 2016 e portare a casa “un buon accordo” senza chinare la testa di fronte ai negoziatori di Bruxelles. Theresa May, che venerdì ha annunciato le sue dimissioni per il 7 giugno, poche ore dopo aver ricevuto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non aveva però fatto i conti con le oppisizioni dure, oltranziste ...

Ascolti TV | Martedì 21 maggio 2019. Come un Gatto in Tangenziale 17.5% - The Voice 10.6% - Rush 10.3% : Paola Cortellesi in Come un Gatto in Tangenziale Il rilascio dei dati auditel di ieri ha subito un ritardo per un problema tecnico. Su Rai1 Rush ha conquistato 2.359.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Canale 5 Come un Gatto in Tangenziale ha raccolto davanti al video 3.780.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 2.050.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Italia 1 300 - L’Alba di un ...

“The Shed” e l’arte della flessibilità : l’innovativo centro culturale di Manhattan che si espande e contrae su ruote [FOTO] : “The Shed” è un centro culturale dedicato alla produzione e presentazione di tutti i tipi di arti dello spettacolo, arti visive e cultura popolare. The Shed, che tradotto significa “Il Capannone”, è progettato per trasformarsi fisicamente per supportare le idee più ambiziose degli artisti. L’edificio di base, composto da 8 livelli, include due livelli di spazio espositivo, un teatro versatile, una sala prove, un laboratorio creativo e uno spazio ...

The Voice - passa Da Vinci - figlio d’arte e attore di Gomorra - : Andrea Conti Tra i concorrenti che si sono presentati al talent di Rai Due c’è anche Francesco Da Vinci, figlio d'arte che è stato presentato dal coach Gigi D'Alessio. Il rapper napoletano ha scelto la squadra di Gué Pequeno Colpo di scena durante le Blind Audition di “The Voice Of Italy”, il talent show condotto da Simona Ventura. Davanti ai quattro coach Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno si è presentato un ...

The Last of Us Part II - Ghost of Tsushima e Death Stranding confermati come esclusive PS4 : Mentre iniziamo ad avvicinarci all'hardware di nuova generazione di Sony, alcuni fan si sono interrogati sullo stato dei "Big Three" del produttore che sono ancora in programma per PS4. I tre giochi in questione, The Last of Us Part II, Death Stranding e Ghost of Tsushima, sono tutti destinati ad approdare su PS4, ma ad ogni gioco manca ancora una finestra di lancio, perciò alcuni hanno iniziato a ipotizzare che forse potrebbero diventare titoli ...

Tommaso Partesana a The Voice 2019 : chi è - carriera e biografia : Tommaso Partesana a The Voice 2019: chi è, carriera e biografia Spesso ci si ferma poco davanti agli artisti di strada ma quando a cantare è Tommaso Partesana è difficile non fermarsi senza fare caso alla sua voce semplice e pulita. Il pubblico di Rai 2 lo ha capito nella quarta puntata di The Voice 2019, il talent show condotto da Simona Ventura in compagnia dei quattro giudici – Morgan, Elettra Lamborghini, Guè Pequeno e Gigi ...

Tennis - WTA Norimberga 2019 : BarThel batte Ormaechea - programma stravolto dalla pioggia tra incontri sospesi e rinviati : Non è stata una giornata particolarmente felice, quella del primo giorno del WTA di Norimberga, in Germania. La pioggia ha funestato in maniera importante il programma, interrompendolo prima e rinviandolo del tutto a domani poi. Si è riusciti a portare a termine soltanto un incontro, quello tra la padrona di casa Mona Barthel e l’argentina Paula Ormaechea, terminato con il successo della tedesca per 6-3 3-6 6-2. Tre match, invece, sono ...

