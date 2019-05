Terremoto in Calabria di magnitudo 3 | 8 | paura nella notte ma nessun danno

Terremoto a Reggio Calabria : scossa di magnitudo 3.8 : Terremoto a Reggio Calabria : scossa di magnitudo 3.8 Il sisma si è verificato a tre chilometri da San Pietro di Caridà. La profondità è stata di 10 km e non risultano danni a persone e cose Parole chiave: Terremoto ...

Terremoto magnitudo 3.8 in Calabria nella notte : paura tra Vibo Valentia e Reggio Calabria [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.8 ha colpito la Calabria centro/meridionale all’1:31 della notte. La scossa s’è verificata a 9.7km di profondità al confine tra le Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia ed è stata avvertita distintamente da Lamezia Terme a Messina. Al momento non sono segnalati danni. L'articolo Terremoto magnitudo 3.8 in Calabria nella notte: paura tra Vibo Valentia e Reggio Calabria [MAPPE e ...