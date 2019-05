Ossigeno al Nazareno | il Pd è tornato in campo Superato il M5S | Salvini ora è l’unico

huffingtonpost

(Di lunedì 27 maggio 2019) “Rimbalzo” e “sorpasso” sono le due parole che circolano maggiormente nel quartier generale del Pd, nelle prime ore della lunga nottata post elettorale. La prima dà il segno del nuovo segretario a questo risultato: la percentuale esatta si capirà solo a notte fonda e sarà valutata più nel dettaglio domani, ma è un dato di fatto che il Partito democratico con Nicola Zingaretti torna a salire, dopo una lunga fase discendente durata cinque anni, da quel leggendario 40,8% delle europee del 2014 al 18,7 dello scorso anno e le cifre ancora più basse dei sondaggi successivi. “Finisce l’inverno dello scontento”, twitta con efficacia Paolo Gentiloni.Il calcolo che viene fatto, però, non è tanto in termini assoluti per il risultato della lista aperta, scelta che comunque “si è rivelata ...

