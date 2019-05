Meteo, arriva l’estate: da venerdì sole e temperature in rialzo (Di lunedì 27 maggio 2019) Grazie alla rimonta dell’Anticiclone delle Azzorre, da venerdì vedremo il ritorno di condizioni di tempo più stabile sulla Penisola con temperature in progressivo rialzo fino a livelli decisamente più estivi. Da questa prima fase estiva però potrebbero essere escluse le regioni del meridione dove persisterà una elevata instabilità Meteo.



