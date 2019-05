Maltempo | tornano regolari i treni sulla Foligno-Terontola

Meteo - ancora Maltempo sull’Italia : tornano temporali e neve - ecco le regioni più a rischio : Che tempo farà la prossima settimana? Secondo gli esperti del Meteo , a partire da lunedì 20 maggio su tutta l'Italia ci saranno piogge, soprattutto al Centro-Nord, e possibili nevicate sulle Alpi. Bisognerà aspettare giovedì 23 maggio per registrare temperature in risalita grazie al passaggio dell'anticiclone africano. Ma la svolta è ancora lontana.

Meteo - Ciclone Baltico arriva sull’Italia e scatta l’allerta Maltempo per la Domenica delle Palme : tornano freddo e neve : Meteo – scatta l’allerta sull’Italia per il Ciclone Baltico in arrivo dall’Europa centrale: porterà forte maltempo, freddo e neve nel nostro Paese proprio nel weekend della Domenica delle Palme. Eloquenti le mappe che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo: possiamo osservare le precipitazioni previste dal preciso modello Moloch dell’ISAC-CNR per oggi pomeriggio e domani, e le sinottiche di ECMWF ...