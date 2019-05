Grazie ad alcune mod per Sekiro | Shadows Die Twice | potremo giocare nei panni di Gray Fox

eurogamer

(Di lunedì 27 maggio 2019) Se anche voi siete fan della saga di Metal Gear ed al momento state giocando aDie, allora forse le informazioni riportate in questa news potrebbero rendervi davvero felici.I modder EmperorFaiz e skymoon hanno infatti realizzato due mod che vi permetteranno di affrontare l'ultima fatica di From Software neidiFox e Raiden, personaggi iconici che ben si adattano allo stile di combattimento usato nel gioco. A quanto pare il modello diFox è stato preso da Metal Gear Rising Revengeance, spin-off di Platinum Games che vede il giocatore rivestire imetallici di un Raiden in versione Cyber Ninja, mentre per quanto riguarda il modello di Raiden, probabilmente è stato preso da Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (non ci sono molte informazioni su quest'ultimo punto). "InDievestirai idi un "lupo senza un braccio", un ...

Eurogamer_it : Grazie ad alcune mod per #Sekiro:ShadowsDieTwice, potremo giocare nei panni di Gray Fox e Raiden - FineAsWeAre : @DiMarzio @GenoaCFC @spalferrara @SkySport il mercato di Milan è completamente in attesa o sta lavorando su alcune operazioni? grazie gianlu - Marinella57pc : RT @WomanInBlack24: Queste sono solo alcune delle anime meravigliose di cui si occupa Laura @amici_da Proviamo ad aiutarla con un'adozione… -