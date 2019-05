“446 euro di multa… Mi aiutate a pagarla?” Il cantante chiede aiuto ai fan

caffeinamagazine

(Di lunedì 27 maggio 2019) “Ciao a tutti! Notizia triste… Mi salutate?? 446diSe mi comprate il disco mi. Inizia così la richiesta didelai suoi fan. Che prosegue: “Intanto avrete un disco autoprodotto di 19 brani non a tavolino (e non è poco). E visto che ho fatto il cameriere è come se vissi la mancia. In più se lo acquistate a 9su www.povia.net (19 brani), vi regalo il brano ‘Cameriere’ + un video personale per ringraziarvi (lasciate il cell). Il brano ‘Cameriere’ lo potete ascoltare su youtube”. Come avrete intuito, è proprio Giuseppe Povia (meglio conosciuto semplicemente come Povia) areai suoi fan tramite un post pubblicato sul suo profilo Facebook. Povia, che ricordiamo bene per i brani come ‘Quando i bambini fanno oh’, ‘Vorrei avere il becco’ (brano che nel 2006 vinse il Festival di Sanremo) e ‘Luca era gay’, ha di recente ...

