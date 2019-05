Tornado in Oklahoma | distrutto hotel | ci sono vittime VIDEO

Tornado - morti e feriti fra le macerie dell'hotel spazzato via in Oklahoma : morti e feriti per un Tornado che si è abbattuto su El Reno, un sobborgo di Oklahoma City, spazzando via un hotel: i danni sono ingenti e al momento ci sarebbero due morti. Il Tornado ha...

Usa : Tornado distrugge hotel a El Reno in Oklahoma - morti e feriti sotto le macerie : L'allarme era scattato sabato sera ma gli abitanti della zona hanno avuto solo poche decine di minuti di preavviso prima che il tornado scatenasse tutta la sua potenza distruttrice. Al momento del disastro nell'albergo vi erano 34 ospiti. Due le vittime accertate ma si scava ancora tra le macerie. --Tragedia nelle scorse ore nello stato dell'Oklahoma, in Usa, dove un tornado ha pesantemente colpito la cittadina di El Reno, nei dintorni di ...

I danni dei Tornado in Missouri e in Oklahoma : Le foto di cosa hanno lasciato decine di tornado, con forti piogge e conseguenti inondazioni, oltre a morti e feriti