Lazio molto fair e poco play e il Toro vince 3-1

(Di domenica 26 maggio 2019)e il3-1 – Hanno sorriso per 90 minuti, anche quando cadevano a terra, quando l’avversario li stendeva senza pietà. Insomma, una partita all’insegna del, un po’ esagerato. Il primo tempo è stato tutto una specie di quadriglia, adesso io attacco e tu ti difendi, poi ci scambiamo le parti. Nessun gol, nemmeno tiri in porta, soltanto su e giù per il campo, con continui scambi di cortesie. Nel secondo tempo la musica è cambiata, niente più quadriglia, sembrava quasi una partita di calcio. La, senza averne la forza nelle gambe, prova ad attaccare i granata col risultato di sbilanciarsi troppo in avanti e regalando facili contropiedi agli avversari. Iago Falque al 50’ e Lukic al 53’ si trovano soli soletti davanti al povero Proto che viene infilzato senza pietà. Il problema dei laziali è irrisolvibile: non riescono a correre come i ...

