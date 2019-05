Il viaggio in aereo è il paradiso del lettore

Gianni De Michelis - una volta gli ho scroccato un viaggio sull’aereo presidenziale (ma solo andata) : Abitavo in via Lanzone, niente di lussuoso, una casa di ringhiera (Peter Gomez abitava al secondo piano) e ci sono passati un po’ tutti: Elio Fiorucci quando non era in giro a fare scouting per il mondo, quelli che poi sarebbero diventati le archistar Antonio Citterio e Matteo Thun, l’editore Alberto Rusconi, Chiara Beria d’Argentine, Marta Marzotto, Enrico Minoli, Andrea Zanussi, Matteo Zoppas, Leonardo Mondadori, Giuseppe Gazzoni (il re ...