GF 16 | Lillio continua a sedurre Francesca ma la ragazza sembra bloccata

(Di domenica 26 maggio 2019) La passione è alle stelle all'interno della casa più spiata d'Italia.De Andrè e Gennarosono sempre più vicini tra loro, lanciandosi sguardi pieni di desiderio, e scambiandosi anche qualche bacio molto romantico. Il bel napoletano ammette infatti di non riuscire a trattenersi con la ventinovenne. In una delle ultime chiacchierate in giardino Gennaro ha dimostrato i suoi sentimenti verso la: "Ti voglio fare di tutto". Ciò nonostante la De Andrè nonancora del tutto pronta a buttarsi in una nuova storia d'amore. Nell'ultimo appuntamento settimanale del reality show infatti, è venuta a sapere del tradimento del suo ormai ex fidanzato Giorgio Tambellini, cosa che l'ha fatta stare molto male. GF 16:De Andrè forse pronta per una nuova relazionea crescere il sentimento di Gennaronei confronti della ventinovenneDe Andrè. ...