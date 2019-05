Europee | boom di votanti in quasi tutta Ue | In Germania seggi chiusi | volano i Verdi

Elezioni Europee - exit poll Germania : Cdu in testa - boom dei Verdi - Afd crolla : L’Europa è chiamata al voto e già diversi Paesi hanno aperto le loro urne per rinnovare il Parlamento europeo. Il 23 maggio hanno votato gli elettori dei Paesi Bassi, il 24 gli irlandesi, il 25 Lettonia, Repubblica Ceca, Malta e Slovacchia, mentre il oggi vanno alle urne tutti gli altri: Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca,...

Europee - exit poll Germania : Merkel al 27 - 5% ma in calo - boom Verdi. Grecia - arretra Alba Dorata : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea, tra cui Germania, Francia e Italia. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state...

Elezioni Europee 2019 - alle 12 affluenza alle urne al 16 - 7% - alle comunali al 21 - 92. Si vota di più in tutta l'Unione. Boom in Ungheria : Ci siamo. È il grande giorno delle Elezioni Europee 2019, attesso dai tutti i partiti per capire la forza dei singoli partiti in vista di un autunno che si preannuncia già...

Europee - boom di affluenza nei Paesi Ue : 16.26 Per le elezioni Europee si registra una affluenza in netto aumento quasi ovunque nei principali Paesi europei. Oltre che in Francia (+4% rispetto al 2014), in Germania alle 14 ha votato il 29,4% degli aventi diritto, contro il 25,6% del 2014. In Spagna l'affluenza alle 14 era del 34%, 10 punti in più rispetto al 2014. boom in Ungheria,dove alle 15 l'affluenza era pari al 30,52%, già più alta di quella complessiva di cinque anni fa.

Elezioni Europee 2019 - in Italia affluenza stabile (16 - 7%) - boom nel resto d’Europa : Nel resto d’Europa affluenza record in Francia e in crescita in molti altri paesi. Exit poll in Slovacchia: avanti i filo europei. In Italia dalle 7 alle 23 oltre 62 mila sezioni aperte per il voto. A Torino è stato necessario sostituire 341 presidenti di seggio

Europee 2019 - in Olanda sbagliato parlare di boom della sinistra. Il vincitore è solo uno : La stampa italiana, come già accaduto nel 2017, ha commentato gli exit poll per le Elezioni Europee olandesi salutando la “vittoria della sinistra” e lo stop ai populisti. Repubblica, che titola “Eurovoto, primo round a sinistra”, si avventura in un commento un po’ audace sostenendo che “dopo due anni a rischio estinzione la sinistra torna a vincere. In modo del tutto inaspettato”. Se, certamente, l’exploit laburista ha lasciato tutti di stucco, ...

Elezioni Europee : boom di Farage nei sondaggi - panico a Londra e Bruxelles : Non più una vittoria elettorale, ma una valanga: i numeri dei sondaggi assumono i connotati del boom per il nuovo Brexit Party di Nigel Farage, in vista delle europee del 23 maggio. E gettano nello sconforto i due maggiori partiti britannici - i laburisti di Jeremy Corbyn, ma soprattutto i conservatori della premier-anatra zoppa Theresa May - non s...

Sondaggi elezioni Europee - il Pd torna davanti al M5s : boom della Lega - sfiora il 37% : Secondo un Sondaggio elettorale elaborato da Winpoll per il Sole 24 Ore in vista delle elezioni europee, oggi il Partito Democratico raccoglierebbe il 20,5% delle preferenze degli italiani, superando il Movimento 5 Stelle fermo al 20,1%. In testa boom della Lega. Secondo la stessa proiezione più della metà dell'elettorato pentastellato non uscirebbe dall'Euro.Continua a leggere

Elezioni Europee 2019 : ultimi sondaggi : “Lega boom e M5S no” dati Piepoli : Elezioni europee 2019: ultimi sondaggi: “Lega boom e M5S no” dati Piepoli In vista di una tornata di europee che potrebbe rivelarsi “storica”, per più di un verso, il sondaggista Nicola Piepoli si lancia in alcune ipotesi sul risultato che potrebbe concretizzarsi nelle urne. Elezioni europee 2019: successo consolidato per Salvini Raggiunto da Formiche.net, Piepoli tiene a mostrare un atteggiamento prudente: “i numeri possono essere ...