Come capire se un negozio supporta i pagamenti con lo smartphone

Eurolandia a più velocità? Quattro grafici per capire Come vanno l’Italia e i paesi periferici : L’andamento dei paesi “forti” e delle economie più deboli è stata davvero molto diversa, nei 20 anni dell’euro come nell’ultimo periodo; mentre l’Italia è stata protagonista di una storia completamente sui generis...

BORSE & MERCATI/ Apple e Caterpillar - i titoli per capire Come va la guerra Usa-Cina : Apple e Caterpillar sono molto sensibili all'export e al trend dell'economia mondiale. Così come l'indice Kospi di Seul. E sono tutti in forte flessione

Come capire se siamo stati spiati attraverso Whatsapp : Whatsapp invita con urgenza i suoi utenti ad aggiornare l'app di messaggistica istantanea, dopo aver scoperto che una falla nei suoi sistemi è stata usata per condurre delle operazioni di spionaggio. Responsabile ne sarebbe la società israeliana Nso Group, sotto accusa per aver fornito software di spionaggio a governi illiberali che l'hanno utilizzato per monitorare i telefoni di attivisti per i diritti umani. Secondo quanto riportato dal ...

Sentimenti : Come capire se vuole sposarti : Sei innamorata alla follia, guardi il tuo lui e ti ritrovi a sognare un abito bianco e un anello al dito. Hai voglia che la vostra relazione cresca all’interno di un matrimonio, ma non ne avete mai parlato apertamente e non sai se lui è dello stesso parere. Esistono degli indicatori chiave che potranno farti scoprire se il tuo partner è predisposto al matrimonio e se vuole fare il grande passo proprio con te. Cosa dice quando parlate di ...

Come capire se la tua vita sessuale è poco o troppo attiva : Una vita sessuale appagante compare sicuramente tra i desideri di ogni donna. D’altronde, si sa il sesso fa bene alla salute, ci rende felici e rilassate e ci permette di mantenerci giovani e attive anche nel quotidiano. Tuttavia esistono segnali per capire se la nostra vita sotto le lenzuola è decisamente troppo attiva o se al contrario stiamo rischiando di rinunciare ad uno dei piaceri della vita: ecco Come riconoscerli!-- I problemi legati ...

Come capire se il cane ha ingerito alcol - cosa fare e quali sono le conseguenze : “Cani ed alcolici, un connubio che non funziona, anzi che non deve funzionare, perché l’alcol per i cani è veleno puro“: l’associazione italiana animai ed ambiente (AIDAA) ha messo a punto un decalogo su Come prevenire il rischio che i cani “possano assumere anche se in maniera fortuita quantità di alcol che possono mettere a rischio la loro stessa vita“. cosa fare PER EVITARE CHE I CANI POSSANO ASSUMERE INCONSAPEVOLMENTE ...

Come capire se ci stanno mentendo : Solo una settimana fa il Washington Post ha pubblicato un articolo sulla 10millesima balla raccontata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump da quando siede alla Casa Bianca. Pare che la politica sia l'arte della bugia, un esperto, Robert Feldman, professore nel dipartimento di Psicologia e scienze del cervello presso l'Università del Massachusetts e autore di “The Liar in Your Life”, contattato da The Guardian, sostiene che le bugie in ...

Empatia sessuale - cos'è e Come capire se la possiedi : Ci sentiamo sempre più spesso non all'altezza o non abbastanza davanti al mondo del sesso quando, invece, dovrebbe essere un modo appassionante e appagante per esprimere noi stesse e i nostri ...

Empatia sessuale - cos’è e Come capire se la possiedi : L’Empatia è una dote per pochi, è quella capacità di capire i sentimenti e le emozioni altrui e farli nostri. come un filo rosso invisibile che collega le persone, chi ha una forte Empatia è più disposto ad ascoltare gli altri e a comprenderne le esigenze e i bisogni. Esiste un’Empatia anche dal punto di vista sessuale, una vera e propria intesa che può nascere tra due persone. Avete presente quella scintilla? Quel “bzz” ...

Come capire se si è compatibili a letto : Il sesso è una delle componenti più importanti della vita di coppia, ed è fondamentale una buona compatibilità tra le lenzuola per una relazione duratura. Se avete iniziato da poco a frequentare una persona e volete capire quanto effettivamente siete compatibili a letto, dovrete fare attenzione ad una serie di piccoli dettagli, che sveleranno molto più di quanto possiate immaginare. Per il sesso si sa, è necessario un giusto equilibrio tra ...

Ci vorrebbe Freud per capire Come si fa a giocare così bene da perdere punti e restare ancora secondi : La crisi percepita Ci vorrebbe Freud. Per capire come si fa a sbagliare tanti gol davanti alla porta. Per entrare nel retroscena mentale di calciatori, che hanno fatto il Napoli europeo e che lo stanno tradendo non per negligenza, ma per smarrimento. Per giocare così bene da perdere punti su punti e restare ancora secondi. Il tam tam dei critici, dei preoccupati, dei profetici, di quelli che l’avevano detto, si è messo subito all’opera, ...

Relazione seria : Come capire se sei pronto : Se sei felice di essere single, è fantastico: nessun dubbio ti assale dopo il terzo appuntamento della settimana, la tua vita ti piace così, senza complicazioni. Il problema nasce quando, di tutti questi appuntamenti non sai più cosa fartene, ma ti assale all’improvviso il desiderio di intraprendere qualcosa di più stabile. Spesso è in quel momento che nascono le esitazioni, le domande, anzi la domanda: «Sarò pronto?». Non è facile trovare la ...