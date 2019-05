Arezzo-Pisa | clamoroso errore nella vendita dei biglietti | deve intervenire il sindaco

calcioweb.eu

(Di domenica 26 maggio 2019)del settore della stadio riservato ai tifosi di casa venduti per sbaglio ai supporter ospiti. E’ quanto accaduto per la gara, semifinale d’andata dei playoff di Serie C per salire di categoria. Undisguido che ha costretto add’urgenza il, visto che la gara è in programma il 29 maggio. Alessandro Ghinelli, il primo cittadino, ha firmato un’ordinanza con cui sposta trecentoin curva ospiti facendo di conseguenza salire di altrettanti posti anche quelli per i tifosi dell’. “Su richiesta della questura – spiega Ghinelli – abbiamo evitato l’annullamento deivenduti peraini in curva Sud, quella normalmente occupata dai tifosi dell’e li abbiamo spostati in curva ospiti che sale così ad una capienza di 1300 posti. Anche gli aretini ...

