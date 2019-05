Roma | lei muore di tumore | lui si toglie la vita in ospedale

Meghan Markle - Harry trionfa a Roma solo. Ma lei ricomparirà presto : Il Principe Harry è volato a Roma per una competizione di polo e ha lasciato Meghan Markle sola con Archie per l’ennesima volta. Da quando è nato suo figlio, lo scorso 6 maggio, il Duca del Sussex si è dovuto allontanare tre volte da Frogmore Cottage per impegni di Corte. Questa volta è andato nella Città Eterna per partecipare a un evento di beneficenza a favore dei bambini e dei giovani africani, colpiti dall’AIDS. Harry come sua ...

Belen e Stefano sono ritornati insieme : lei posta lo scatto Romantico su Instagram : Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è tornato ufficialmente il sereno. È da un po' di tempo che su tutti i giornali di cronaca rosa non si fa altro che parlare del presunto ritorno di fiamma tra i due ex coniugi, i quali sono stati immortalati in diverse occasioni assieme e ovviamente tale circostanza fece subito presupporre che tra di loro fosse ritornato il sereno. Fino a questo momento, però, sia Belen che Stefano avevano preferito non ...

Roma - senegalese geloso accoltella la moglie : lei è in pericolo di vita : Un senegalese preso dalla gelosia ha accoltellato sua moglie, ferendola gravemente alla gola. È accaduto ieri a Roma, in zona Eur, dove il 59enne ha aggredito la donna con un coltello da cucina con una lama lunga 20 centimetri. L'uomo si è poi chiuso in casa con i propri tre figli; la 39enne si è invece data alla fuga per diramare l'allarme ai carabinieri. Prima dell'episodio ci sono state urla, insulti e probabilmente anche spintoni.L'arrestoI ...

Roma - Raggi intercettazioni su Ama : l'ex Ad Bagnacani «Subite pressioni sui conti». Salvini : «Non è in grado di fare il sindaco». Lei : «Molto rumore per nulla» : Virginia Raggi ancora nella bufera. Questa volta a fare scalpore sono le intercettazioni di Virginia Raggi e le sue pressioni nei confronti dell'ex Ad di Ama Lorenzo Bagnacani. Bagnacani...

Sfera Ebbasta dedica il concerto di Roma alla mamma - lei balla e canta scatenata : Sfera Ebbasta è tornato sul palco. Il concerto al Palazzo dello sport di Roma è il primo di tre tappe che lo porteranno anche a Napoli e Milano. Un live in cui sarebbe stato impossibile non dedicare un pensiero alla tragedia di Corinaldo, e infatti il trapper non ...

Greta Thunberg arriva a Roma. E per lei è pronto un palco alimentato a pedali : Greta, ma anche Francesca, Alice, Claudio e tutte le ragazze e i ragazzi dei FridaysforFuture, le manifestazioni contro il riscaldamento globale. Un’idea che nasce e si ispira proprio alle manifestazioni di Greta Thunberg, 16 anni, giovane attivista svedese che davanti al Riksdag a Stoccolma reggeva il cartello “Skolstrejk för klimatet” (Sciopero scolastico per il clima). Da quel giorno il movimento #FridaysForFuture è diventato globale: ...

Roma - i ladri riconsegnano l'auto rubata alla mamma di Zaniolo sotto casa : lei ringrazia su Instagram : Malviventi sì, ma con il cuore giallorosso. Dopo aver rubato a Roma la potente Bmw di colore blu a Francesca Costa, la mamma della giovane stella Romanista Nicolò...

Roma - un en plein per la speranza : 'Non guardo la classifica. Tireremo le somme poi alla fine'. Ranieri, dopo il successo di Marassi, ha evitato di andare oltre il prossimo impegno della Roma, quello di sabato pomeriggio contro l'...